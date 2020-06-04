拉被子接跳樓女 青島男被砸進加護病房

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6月3日，山東青島良友小區有一名女子疑因和丈夫吵架，一怒之下跳樓，多名群眾在樓下拉被子施救，不料，其中一名拉著被子的男子施救時被墜樓女子砸中。良友小區物業稱，女子跳樓當場身亡，被砸的男子因重傷正在ICU搶救中。

澎湃新聞報導，據目擊者指出，這名女子疑因在小區住家裡和丈夫吵架，一氣之下探頭出來說要跳樓，樓下地面上的多位民眾見狀，除報警外，並找來一條被子，由多人拉開，希望能接住要跳樓的女子。

視頻顯示，底下多名男子拉著被子，隨著跳樓女子可能落下的地點，多次更換接人位置，沒多久女子以高速墜下，沒掉進眾人拉的被子裡，反而直接砸中其中一名拉被子的男子。據物業表示，女子當場死亡，被砸中的男子則因重傷送醫搶救中。

對此，街道辦稱，各部門已做好預警預案，事故情況警方正調查。至於女子跳樓的樓層及高度，相關報導未提及。

該事件引發了網友熱議，有網民說，跳樓的可惡，但是想救人的也得有點常識啊。女子的體重加上墜落時樓層高度所產生的重力加速度，估計這名志願救人的被砸男子承受了相當大的撞擊力，「好心施救老命都搭上了」。也有網友說，救人還真的要有專業知識，「拉被子真的能接住嗎？」