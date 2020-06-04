西安小學生校內被車撞死 涉事校長、副校長免職

陝西西安市第六十七中學2日發生一宗交通事故，一名小學生被撞後因傷勢嚴重，經搶救無效身亡。目前，肇事司機已被公安控制，身分卻未公布，受網友關注。西安市蓮湖區教育局3日通報，已對區教育局分管副局長予以停職檢查，對涉事學校校長和分管副校長予以免職。

華商網報導，李某產2日上午10時02分許駕駛陝AM93J8號小型越野客車從陝西省西安市六十七中校園內教學樓東側通道離開時，適逢黨某然(星火路小學一年級學生)課間休息步行於此，因李某產啟動車輛後操作不當，車輛失控，將黨某然撞倒，車輛撞擊路邊燈桿受損，黨某然因傷勢嚴重不幸身亡，造成重大交通事故。

事故發生後，西安市蓮湖區教育、公安、衛健、交警等部門迅速趕赴現場，進行事故調查及善後處置工作。目前，肇事司機已被公安機關控制，案件正在辦理中。

報導指出，針對涉事學校在管理方面存在的問題，紀檢監察部門第一時間介入調查，對區教育局分管副局長予以停職檢查，對涉事學校校長和分管副校長予以免職。下一步，將根據審查調查結果，依法依規對相關責任人進一步處理。

對此，不少網友表示，「就問撞人的人怎麼處理，感覺新聞的焦點都在怎麼處理校長、副校長上。被免職是正常的，關鍵是對肇事者怎麼追究刑事責任」、「跟校長、副校長有什麼關係？」、「誰開車撞的，我怎沒看到呢！」