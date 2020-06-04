快訊

泛民抗議聲下 港國歌法41贊成1反對三讀通過

各國漸放寬 陳時中談互惠：非你全開我就全開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西安小學生校內被車撞死 涉事校長、副校長免職

世界日報 / 中國新聞組／北京4日電

陝西西安市第六十七中學2日發生一宗交通事故，一名小學生被撞後因傷勢嚴重，經搶救無效身亡。目前，肇事司機已被公安控制，身分卻未公布，受網友關注。西安市蓮湖區教育局3日通報，已對區教育局分管副局長予以停職檢查，對涉事學校校長和分管副校長予以免職。

華商網報導，李某產2日上午10時02分許駕駛陝AM93J8號小型越野客車從陝西省西安市六十七中校園內教學樓東側通道離開時，適逢黨某然(星火路小學一年級學生)課間休息步行於此，因李某產啟動車輛後操作不當，車輛失控，將黨某然撞倒，車輛撞擊路邊燈桿受損，黨某然因傷勢嚴重不幸身亡，造成重大交通事故。

事故發生後，西安市蓮湖區教育、公安、衛健、交警等部門迅速趕赴現場，進行事故調查及善後處置工作。目前，肇事司機已被公安機關控制，案件正在辦理中。

報導指出，針對涉事學校在管理方面存在的問題，紀檢監察部門第一時間介入調查，對區教育局分管副局長予以停職檢查，對涉事學校校長和分管副校長予以免職。下一步，將根據審查調查結果，依法依規對相關責任人進一步處理。

對此，不少網友表示，「就問撞人的人怎麼處理，感覺新聞的焦點都在怎麼處理校長、副校長上。被免職是正常的，關鍵是對肇事者怎麼追究刑事責任」、「跟校長、副校長有什麼關係？」、「誰開車撞的，我怎沒看到呢！」

事故 公安 教育局

延伸閱讀

北市公安稽查網頁只更新至2月 議員批：現在是6月了

超收連環爆！北市內湖老字號私幼超收64童 遭罰近20萬

華為殺出血路 傳聯韓抗美

無須隔離14天 三星用包機增派300名工程師赴西安廠

相關新聞

拉被子接跳樓女 青島男被砸進加護病房

6月3日，山東青島良友小區有一名女子疑因和丈夫吵架，一怒之下跳樓，多名群眾在樓下拉被子施救，不料，其中一名拉著被子的男子施救時被墜樓女子砸中。良友小區物業稱，女子跳樓當場身亡，被砸的男子因重傷正在ICU搶救中。

西安小學生校內被車撞死 涉事校長、副校長免職

陝西西安市第六十七中學2日發生一宗交通事故，一名小學生被撞後因傷勢嚴重，經搶救無效身亡。目前，肇事司機已被公安控制，身分卻未公布，受網友關注。西安市蓮湖區教育局3日通報，已對區教育局分管副局長予以停職檢查，對涉事學校校長和分管副校長予以免職。

中國大陸沿海各省 福建排入海中的汙水量最大

據《財新網》報導，大陸生態環境部日前發布的「2019年中國海洋生態環境狀況公報」顯示，去年大陸沿海各省中，福建直排海汙染...

台灣富豪狂輸19億「意外振興澳門」 賭場賺翻

報導稱，這名台灣富豪也曾轉戰永利皇宮，戰績「大有斬獲」，由於下注金額相當高，一度讓永利皇宮哀號；但該名富豪在5月回到新濠天地繼續賭博，期間踏遍中場、公司廳及貴賓廳，但卻狂輸掉5.29億澳門幣（約19億新台幣），也同時見證此人口袋應該很深。

中國大陸研究人員 在新疆發現世界最大的恐龍「亞洲足跡」

據中新社報導，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所汪筱林團隊，日前在新疆準噶爾盆地新發現的獸腳類恐龍足跡取得最新研究進展，...

陸力推地攤經濟…城管打電話動員擺攤 商販難以置信

受到新冠肺炎疫情衡擊後，大陸經濟未完全恢復，保就業成為政策核心，中共中央鼓勵發展「地攤經濟」，連總理李克強更稱讚地攤經濟...

廣角鏡／布達拉宮開放 1天限2100人

6月3日，西藏布達拉宮有序恢復對外開放。開放期間實行預約、分時、限流參觀，每日預約參觀人數限額2100人。

中醫藥不准罵？北京爭議的「中醫藥詆毀入罪」草案

「以後不要看中醫了，是不是治療無效也不讓說？」中國北京研擬推動《北京市中醫藥條例》，但草案規範「不得以任何方式或行為詆毀、汙衊中醫藥」，違者甚至可能被追究刑事責任，其模糊的認定卻在公開徵求民意後，引發輿論質疑：為了護航中醫藥，不惜大扣犯罪帽子？聲稱徵詢民意，卻又不存在任何「反對」選項的魔幻調查設計，也似乎不過是上路前一貫的水溫測試。與此同時，中國中醫藥概念股更應聲上揚，是否牽扯龐大市場利益，官商相護？

北京加強打壓公民社會 中國與民主化越來越遠

為了紀念六四31周年，全球各地的中國民運人士自上個月底便陸續發起紀念活動。而受到新冠疫情的影響，大多數活動或研討會都被迫以網路的方式進行。然而，有兩名異議人士在參與了5月31日於網路上舉辦的「六四31周年」紀念會後，便因在會中發言而被當地警方帶走。

川航備降調查報告出爐 英雄機長缺氧飛行20分

2018年5月14日發生的川航3U8633航班備降成都事件的調查報告已經出爐。報告顯示，B-6419號機右風擋封嚴可能破損，造成外部水汽滲入，電弧產生的局部高溫導致雙層結構玻璃破裂，風擋因此從機身爆裂脫落。對此，川航董事長李海鷹表示，與5.14事件中飛機同型號、同廠家的產品，在前年均已更換。

涉猥褻兒童 新城控股集團前老董「勞動模範」被撤

涉嫌猥褻9歲兒童的新城控股集團前董事長王振華，繼「江蘇省勞動模範」被撤銷後，「全國勞動模範」稱號再被取消，並收回獎章、證書等，也停止其因獲得該榮譽而享有的有關待遇，並追繳其所獲獎金等物質獎勵。

中國外來入侵物種 小龍蝦又上榜

生態環境部2日發布「2019中國生態環境狀況公報」指出，全國已發現660多種外來入侵物種，其中215種已入侵國家級自然保護區，71種對自然生態系統已造成或具有潛在威脅並被列入「中國外來入侵物種名單」。

熱門新聞

化解美國「禁飛令」？ 中國大陸宣布調整國際客運航班安排

中共解放軍兩「攻台部隊」 同日演練登陸、航渡

天津夫妻結婚30多年嚴行「AA制」 連雞蛋都做標記網友傻眼

龐培歐公開與王丹等六四參與者合照 支持陸民主運動

夫妻結婚30年超嚴AA制曝光 網友看傻眼：是合租吧

川普為何怒掀中美民航戰 美媒揭內幕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。