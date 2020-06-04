中國大陸沿海各省 福建排入海中的汙水量最大

據《財新網》報導，大陸生態環境部日前發布的「2019年中國海洋生態環境狀況公報」顯示，去年大陸沿海各省中，福建直排海汙染源汙水排放量最大，其次是浙江。廣東省則排放了最多的鎘，山東省排放最多的汞、鉛和六價鉻。

在生態環境部2日舉行的新聞發布會上，生態環境監測司司長柏仇勇表示，2019年中國海洋環境質量持續改善，海洋生態環境狀況整體「穩中向好」。全國近岸海域水質改善明顯，優良水質面積比例提高5.3個百分點。

「2019年中國海洋生態環境狀況公報」稱，2019年，對448個汙水日排放量大於100立方公尺的直排海工業汙染源、生活汙染源、綜合排汙口開展了監測。448個直排海汙染源汙水排放總量約為80億1,089萬噸。

中國四大海區中，受納汙水排放量最多的是東海，其次是南海和黃海，渤海最少。

公報顯示，沿海各省中，福建直排海汙染源汙水量最大，達21.9億噸，其次是浙江，為21.4億噸。兩者的排放量都遠超過第三名廣東的12.3億噸，兩者之和占中國沿海11省的54%。

從直排海的重金屬量來看，山東、廣東最為嚴重。在大陸沿海11省中，山東排放了最多的六價鉻（1,479.6千克，占比66.7%）、鉛（2,698.4千克，占比39%）和汞（84.4千克，31.2%），廣東則排放了最多的鎘（148.4千克，占比43.7%）。

公報稱，2019年，大陸生態環境部對全面49個區域開展了海洋垃圾監測，對渤海、東海近海斷面15個點位開展海洋微塑料監測。

海上目測漂浮垃圾平均個數為每平方公里50個；海灘垃圾平均個數為每平方公里28萬43個；海底垃圾平均個數為每平方公里6,633個；渤海和東海監測斷面海綿漂浮微塑料密度分別為每立方公尺0.82個和每立方公尺0.25個。