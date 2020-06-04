中國大陸研究人員 在新疆發現世界最大的恐龍「亞洲足跡」

據中新社報導，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所汪筱林團隊，日前在新疆準噶爾盆地新發現的獸腳類恐龍足跡取得最新研究進展，新發現的大型、中型兩類恐龍足跡均被歸入亞洲足跡屬。其中，大型足跡還建立一個新種—牛氏亞洲足跡，也是目前所知世界上最大的亞洲足跡。

汪筱林接受中新社採訪時表示，新疆準噶爾盆地烏爾禾翼龍動物群的發現和研究始於1960年代。2006年以來，他帶領的科考隊，對新疆天山南北的吐哈盆地與準噶爾盆地等中生代古生物和地層連續進行十多年考察，在哈密盆地發現早白堊世哈密翼龍動物群及共生的大量翼龍、恐龍、鳥類等足跡化石。

在準噶爾盆地西北緣的烏爾禾及相鄰地區，除發現豐富的翼龍、恐龍等骨骼化石外，還發現多個層位保存的大量的翼龍、恐龍、鳥類和龜鱉類足跡組成的足跡化石群，極大豐富動物群的化石類型和組成。

此次研究除對新發現的獸腳類恐龍足跡進行系統形態學描述外，還簡要分析造跡恐龍的個體大小、行為習性和形成足跡的古環境背景等。

研究團隊通過對足跡、行跡特徵的觀察研究，識別出大小兩種三趾型足跡類型：大型足跡全長47至56公分，寬31至42公分，單步長164至180公分，復步長為328至336公分；中型足跡全長21至27公分，寬18至20公分。

從足跡大小和形態特徵分析，兩種足跡類型均歸於亞洲足跡屬。由於大型足跡與已知亞洲足跡屬的兩個種相區別，因此建立亞洲足跡屬一個新種—牛氏亞洲足跡，種名贈予足跡主要發現者牛春旺。

這一亞洲足跡新種比已知最大的亞洲足跡大約1.5倍，是目前世界上亞洲足跡屬中最大的類型。中型足跡則歸入已知的跟墊亞洲足跡。

根據學界經驗公式推算，牛氏亞洲足跡造跡恐龍的臀高約2.3公尺，體長近6公尺，屬於大型獸腳類恐龍。跟墊亞洲足跡造跡恐龍的臀高約1公尺，體長約2.5公尺。

進一步對恐龍的行走速度進行估算顯示，牛氏亞洲足跡、跟墊亞洲足跡的造跡恐龍行走速度分別約為每小時8公里和6.5公里。同時，根據足跡層面保存的對稱波痕、蟲跡以及足跡（行跡）化石的完整保存等特徵，研究團隊推斷，新發現足跡化石是兩類造跡恐龍漫步行走於濱湖環境形成。

報導稱，代表獸腳類恐龍足跡類型的亞洲足跡屬最早是2005年在日本下白堊統地層中發現，模式種為跟墊亞洲足跡。中國學者此前在內蒙古鄂托克下白堊統地層中發現豐富的亞洲足跡，在河北和山東下白堊統地層中也有零星發現，但保存較差。