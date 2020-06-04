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陸力推地攤經濟…城管打電話動員擺攤 商販難以置信

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
圖/影片截圖
圖/影片截圖

受到新冠肺炎疫情衡擊後，大陸經濟未完全恢復，保就業成為政策核心，中共中央鼓勵發展「地攤經濟」，連總理李克強更稱讚地攤經濟是「大陸生機」，隨著多地為「地攤經濟」鬆綁，往日驅趕攤販的城管，紛紛轉為支持擺攤，更傳出有地方城管，主動打電話叫商販擺攤，有攤販感到難以置信。

江西網路廣播電視台報導，江西九江瑞昌市不少小商販，近日接到城管打來的電話，主動叫他們到指定地點擺攤經營，不少攤販收到電話都非常驚訝，有人驚呼「你該不會騙我的吧」、「還有這麼好的事啊」、「我不相信」，表示要到現場看看，有商販問到時否需要交租，城管都說沒有租金，商販則表示要叫其他人也來擺攤。

據瞭解，當地在城區設置流動攤販臨時擺攤點，以釋放「地攤經濟」活力。

有關城管打電話動員擺攤的影片曝光後，不少網友感到驚訝，笑稱以往驅趕小販的城管，「現在變成了創業孵化器」，也有人戲稱「以前的指標抓3個，現在的指標招3個」。

實際上，中共中央力推「地攤經濟」後，多地加碼利好政策，河南、吉林、四川、湖南、陝西等均有地方推出鼓勵地攤經濟的相關意見。就連一線城市上海的城管執法局，也支持特色小店開展「外擺攤」經營，實施「輕微免罰」制度，並對外擺時間、擺放範圍等實施精細化管理。

其中，成都早於3月就開放「地攤經濟」，兩個多月增加就業人數10萬人以上，成為熱門話題。

此外，「成都女子擺攤賺錢買車」、「北京有人擺攤3小時收入300元」等成為大陸新聞標題，不過有地方的城管仍然勸離擺攤人士。

有評論認為，放開「地攤經濟」也不應一放了之，也要規範、疏導，不能造成衛生、交通及安全問題，此外不應過於誇大「地攤經濟」的收入或效果，要實事求是，這只保就業民生的一時之計而已。

中共 新冠肺炎

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