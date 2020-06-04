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台灣富豪狂輸19億「意外振興澳門」 賭場賺翻

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣富豪在澳門狂灑19億賭金，意外振興澳門賭場疫情期間的經濟。圖為示意圖/ingimage，與新聞當事人無關。
台灣富豪在澳門狂灑19億賭金，意外振興澳門賭場疫情期間的經濟。圖為示意圖/ingimage，與新聞當事人無關。

疫情回溫，連帶賭場行業也相對復甦。根據《濠博新聞》報導，澳門賭場上(5)月收益回溫，比起4月多出10億澳門幣（約38億台幣）的金額中，其中3成竟是由一名台灣富豪賭客貢獻的，消息指出，單就該名台灣富豪上月就狂輸掉台幣19億。

根據《濠博新聞》報導，該名台灣富豪至少在2月起就長住澳門，從4月開始在賭桌上狂贏的成績，一度讓賭場人士「看到他就怕」；但如此旺的手氣到了5月卻沒了，賭場估計，光是他上月貢獻的金額，就快占了整月賭場營收(17.64億元澳門幣，約66.13億台幣）的3成。

報導稱，這名台灣富豪也曾轉戰永利皇宮，戰績狂贏「大有斬獲」，由於下注金額相當高，一度讓永利皇宮哀號；但該名富豪在5月回到新濠天地繼續賭博，期間踏遍中場、公司廳及貴賓廳，但卻狂輸掉5.29億澳門幣（約19億新台幣），也同時見證此人口袋應該很深。

澳門 賭場 台灣 超級富豪

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