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涉猥褻兒童 新城控股集團前老董「勞動模範」被撤

世界日報 / 中國新聞組／北京3日電

涉嫌猥褻9歲兒童的新城控股集團前董事長王振華，繼「江蘇省勞動模範」被撤銷後，「全國勞動模範」稱號再被取消，並收回獎章、證書等，也停止其因獲得該榮譽而享有的有關待遇，並追繳其所獲獎金等物質獎勵。

每日經濟新聞報導，1962年3月出生的王振華是新城控股集團原董事長，曾於2006年被評為「江蘇省勞動模範」。

2019年7月1日，王振華因涉嫌猥褻9歲兒童，在上海公安機關採取強制措施。7月10日，上海市普陀區人民檢察院以涉嫌猥褻兒童罪依法對犯罪嫌疑人王振華批准逮捕。

江蘇省政府在7月23日發布《關於撤銷王振華江蘇省勞動模範榮譽稱號的決定》，認為王振華行為已構成嚴重違法，道德品質敗壞，影響惡劣，撤銷了王振華「江蘇省勞動模範」榮譽稱號。

據江蘇省人社廳網站消息，近日，人力資源社會保障部印發決定，撤銷王振華「全國勞動模範」稱號，收回獎章、證書等，停止其因獲得該榮譽而享有的有關待遇，並追繳其所獲獎金等物質獎勵。

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