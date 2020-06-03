快訊

洗劫蘋果店搶iPhone沒用 蘋果用這招反制趁亂暴徒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川航備降調查報告出爐 英雄機長缺氧飛行20分

世界日報 / 中國新聞組／北京3日電

2018年5月14日發生的川航3U8633航班備降成都事件的調查報告已經出爐。報告顯示，B-6419號機右風擋封嚴可能破損，造成外部水汽滲入，電弧產生的局部高溫導致雙層結構玻璃破裂，風擋因此從機身爆裂脫落。對此，川航董事長李海鷹表示，與5.14事件中飛機同型號、同廠家的產品，在前年均已更換。

四川在線報導，2018年5月14日，四川航空空中客車A319-133/B-6419號機執行重慶至拉薩3U8633航班，機上旅客119人，機組9人。飛機在航路飛行中，駕駛艙右風擋爆裂脫落，飛機失壓，旅客氧氣面罩脫落，機組宣布最高等級緊急狀態（Mayday），飛機備降成都。該事件造成一人輕傷、一人輕微傷，飛機駕駛艙、發動機、外部蒙皮不同程度損傷。

5月14日事故發生後，中國民航局隨即介入調查。調查組對B-6419號機檢查發現，駕駛艙右風擋缺失，飛行控制組件向右上方翹起，駕駛室艙內部分組件缺失，副駕駛徐睿晨的耳機和空勤登機證丟失，機長的電子飛行手冊丟失，頭等艙隔簾、頭等艙靠枕等丟失。檢查起落架區域，右側3、4號主輪易熔塞熔化，輪胎洩壓，胎皮完好。

報告顯示，2019年7月26日，雅安市寶興縣當地居民在一座海拔4273m高山上，找到了丟失的飛機組件，同時被發現的還有頭等艙靠枕。

報告中也披露了更多「英雄機長」劉傳健應對此次事故的細節。

風擋脫落導致出現爆炸性座艙失壓後，副駕駛瞬間被強大的外洩氣流帶離座位，劉傳健立即人工操縱飛機，他曾試圖用右手取出氧氣面罩，但由於左手操縱側桿，且飛機抖動劇烈，使用右手未能成功取出氧氣面罩。從風擋爆裂脫落至飛機落地，機長劉傳健未佩戴氧氣面罩。其暴露在座艙高度10000英尺以上高空缺氧環境的時間為19分54秒。

調查報告顯示，第二機長梁鵬進入駕駛艙後，在發現機長沒有佩戴氧氣面罩。他透過拍肩等方式與機長和副駕駛之間進行交流，不時為機長和副駕駛揉搓肩膀和手臂，以緩解寒冷帶來的不適；機長劉傳健在下降過程中使用手持話筒向空管發出了「MAYDAY」、「客艙失壓」等關鍵信息，事件處置過程中，機組表現出了較強的駕駛艙管理能力。

紅星新聞報導，民航局調查組對於風擋玻璃爆裂進行了結論，本次事件的最大可能原因是：B-6419 號機右風擋封嚴（氣象封嚴或封嚴矽膠）可能破損，風擋內部存在空腔，外部水汽滲入並存留於風擋底部邊緣。電源導線被長期浸泡後絕緣性降低，在風擋左下部拐角處出現潮濕環境下的持續電弧放電。電弧產生的局部高溫導致雙層結構玻璃破裂。風擋不能承受駕駛艙內外壓差從機身爆裂脫落。

川航「5·14」 拍成電影「中國機長」

川航3U8633航班緊急備降事件，曾被改編為電影「中國機長」，於2019年9月30日在中國上映。片中由張涵予飾演的機長因大氣衝擊，在無法帶氧氣面罩及混亂中操控飛機，歐豪飾演的副駕駛被甩出機外，臉被吹變形，票房達28.2億人民幣(約3.96億美元)。

民航局 事故

延伸閱讀

影／星宇航空跨出復航第一步

疫情影響 台鐵交車與星宇交機時程皆延後

真的「搞飛機」！ 成都這家超市藏裡面

影／桃機出現藍色小精靈 越專機要求旅客全程防護裝備

相關新聞

隱瞞自湖北返鄉致50人隔離 山東莘縣男子判刑1年

防控新冠肺炎疫情期間，山東聊城莘縣男子李某，隱瞞自己的行程，導致50名接觸者被隔離、所居住的村莊被封，莘縣人民法院日前公...

川航備降調查報告出爐 英雄機長缺氧飛行20分

2018年5月14日發生的川航3U8633航班備降成都事件的調查報告已經出爐。報告顯示，B-6419號機右風擋封嚴可能破損，造成外部水汽滲入，電弧產生的局部高溫導致雙層結構玻璃破裂，風擋因此從機身爆裂脫落。對此，川航董事長李海鷹表示，與5.14事件中飛機同型號、同廠家的產品，在前年均已更換。

涉猥褻兒童 新城控股集團前老董「勞動模範」被撤

涉嫌猥褻9歲兒童的新城控股集團前董事長王振華，繼「江蘇省勞動模範」被撤銷後，「全國勞動模範」稱號再被取消，並收回獎章、證書等，也停止其因獲得該榮譽而享有的有關待遇，並追繳其所獲獎金等物質獎勵。

中國外來入侵物種 小龍蝦又上榜

生態環境部2日發布「2019中國生態環境狀況公報」指出，全國已發現660多種外來入侵物種，其中215種已入侵國家級自然保護區，71種對自然生態系統已造成或具有潛在威脅並被列入「中國外來入侵物種名單」。

粵桂民企合力 幫扶廣西脫貧

6月1日至2日，2020年粵桂民營企業助力國家掛牌督戰村暨產業扶貧協作活動在廣西南寧市舉行。粵桂民營企業通過結對幫扶、產...

貴南高鐵建設順利 3年後通車

中國通往東盟（東協）的重要通道貴陽至南寧高速鐵路建設進展順利，中國鐵路南寧局集團有限公司昨天表示，貴南高鐵廣西段橋梁工程...

今明兩年農民職訓 年逾700萬人次

中國人力資源和社會保障部近日下發通知，決定實施「農民工穩就業職業技能培訓計畫」，明確今明兩年，每年培訓農民工700萬人次...

西北農民靠長城 吃「旅遊飯」

西北農民正背靠長城吃上了「旅遊飯」！近年來寧夏創建全域旅遊示範區，當地政府在維修保護的基礎上修建了長城遺址公園，驅車沿遺...

北京擬定新規 詆毀中醫藥將依法究責與刑事責任

新冠肺炎疫情下，中國工程院院士張伯禮曾言，大陸9成新冠肺炎會者用過中醫療法，中醫似為大陸抗擊新冠疫情的法寶。近日，北京擬...

陸女為返回北京隱瞞病情 慘遭逮補

為躲避海外疫情隱瞞自身病況返回中國大陸，下場可能很慘。據新華社報導，北京市人民檢察院2日宣布， 一名黎姓女子早前因隱瞞病...

地攤經濟發威！成都女白天上班晚上擺攤 賺進一台奧迪

受新冠疫情衝擊，商舖閉門歇業，經濟大受衝擊，成都因此出台允許文明占道經營，讓地攤活絡經濟。成都一名女子白天上班，晚上擺地攤，每天只睡5個小時，最高一天能賣4000元（人民幣，以下同）的貨品，還收了徒弟教他們擺攤技巧，日前更買了一台奧迪車，犒賞自己。

玩人體炸彈…摔下「頓時無法動彈」 女研究生半身不遂

一名湖北中醫藥大學女研究生日前到江蘇徐州鼓樓區平山寺北的「幻影星空」蹦床館玩「人體炸彈」，結果頭朝下摔進球池，當場動彈不得，緊急送院後被診斷為截癱（半身不遂）。目前女研究生將通過法律途徑來維權；蹦床館則表示，後續將由法院和保險公司來處理賠償問題。

熱門新聞

台灣賭客手氣超背 一人貢獻澳門賭場5月營收3成

小明何時能返台？ 指揮中心、陸委會互推責任

香港延長入境隔離和限聚令

大陸停購美國大豆？出口協會回應了

小心！詆毀、汙蔑中醫藥 未來在北京恐面臨刑責

即將撤離？ 美領館出售香港資產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。