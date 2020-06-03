川航備降調查報告出爐 英雄機長缺氧飛行20分

2018年5月14日發生的川航3U8633航班備降成都事件的調查報告已經出爐。報告顯示，B-6419號機右風擋封嚴可能破損，造成外部水汽滲入，電弧產生的局部高溫導致雙層結構玻璃破裂，風擋因此從機身爆裂脫落。對此，川航董事長李海鷹表示，與5.14事件中飛機同型號、同廠家的產品，在前年均已更換。

四川在線報導，2018年5月14日，四川航空空中客車A319-133/B-6419號機執行重慶至拉薩3U8633航班，機上旅客119人，機組9人。飛機在航路飛行中，駕駛艙右風擋爆裂脫落，飛機失壓，旅客氧氣面罩脫落，機組宣布最高等級緊急狀態（Mayday），飛機備降成都。該事件造成一人輕傷、一人輕微傷，飛機駕駛艙、發動機、外部蒙皮不同程度損傷。

5月14日事故發生後，中國民航局隨即介入調查。調查組對B-6419號機檢查發現，駕駛艙右風擋缺失，飛行控制組件向右上方翹起，駕駛室艙內部分組件缺失，副駕駛徐睿晨的耳機和空勤登機證丟失，機長的電子飛行手冊丟失，頭等艙隔簾、頭等艙靠枕等丟失。檢查起落架區域，右側3、4號主輪易熔塞熔化，輪胎洩壓，胎皮完好。

報告顯示，2019年7月26日，雅安市寶興縣當地居民在一座海拔4273m高山上，找到了丟失的飛機組件，同時被發現的還有頭等艙靠枕。

報告中也披露了更多「英雄機長」劉傳健應對此次事故的細節。

風擋脫落導致出現爆炸性座艙失壓後，副駕駛瞬間被強大的外洩氣流帶離座位，劉傳健立即人工操縱飛機，他曾試圖用右手取出氧氣面罩，但由於左手操縱側桿，且飛機抖動劇烈，使用右手未能成功取出氧氣面罩。從風擋爆裂脫落至飛機落地，機長劉傳健未佩戴氧氣面罩。其暴露在座艙高度10000英尺以上高空缺氧環境的時間為19分54秒。

調查報告顯示，第二機長梁鵬進入駕駛艙後，在發現機長沒有佩戴氧氣面罩。他透過拍肩等方式與機長和副駕駛之間進行交流，不時為機長和副駕駛揉搓肩膀和手臂，以緩解寒冷帶來的不適；機長劉傳健在下降過程中使用手持話筒向空管發出了「MAYDAY」、「客艙失壓」等關鍵信息，事件處置過程中，機組表現出了較強的駕駛艙管理能力。

紅星新聞報導，民航局調查組對於風擋玻璃爆裂進行了結論，本次事件的最大可能原因是：B-6419 號機右風擋封嚴（氣象封嚴或封嚴矽膠）可能破損，風擋內部存在空腔，外部水汽滲入並存留於風擋底部邊緣。電源導線被長期浸泡後絕緣性降低，在風擋左下部拐角處出現潮濕環境下的持續電弧放電。電弧產生的局部高溫導致雙層結構玻璃破裂。風擋不能承受駕駛艙內外壓差從機身爆裂脫落。

川航「5·14」 拍成電影「中國機長」

川航3U8633航班緊急備降事件，曾被改編為電影「中國機長」，於2019年9月30日在中國上映。片中由張涵予飾演的機長因大氣衝擊，在無法帶氧氣面罩及混亂中操控飛機，歐豪飾演的副駕駛被甩出機外，臉被吹變形，票房達28.2億人民幣(約3.96億美元)。