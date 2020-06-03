中國外來入侵物種 小龍蝦又上榜

生態環境部2日發布「2019中國生態環境狀況公報」指出，全國已發現660多種外來入侵物種，其中215種已入侵國家級自然保護區，71種對自然生態系統已造成或具有潛在威脅並被列入「中國外來入侵物種名單」。值得注意的是，深受民間「喜愛」的小龍蝦再次上榜。

香港01報導，外來入侵物種指的是外來物種引入後，因不能適應新環境而被排斥在系統之外，或因新環境中沒有相抗衡或制約其的生物，引進種成為真正的入侵者，打破平衡，改變或破壞當地的生態環境，嚴重破壞生物多樣性。

小龍蝦（學名Procambarus clarkii）是從墨西哥北部蔓延到美國佛羅里達州，後來被廣泛引入到美洲其他地方和歐亞地區，具有高度適應性的牠們很快得以在世界各地紮根。

據悉，該蝦對於水質的要求並不高，在一般的水體中可以活得很好，在一定鹹度、低氧氣、極端溫度和污染的水體中也能活下去，對一些敏感生態環境有很大破壞作用。

然而，小龍蝦對於魚類、甲殼類、蝌蚪和水生植物等而言卻有危害，例如危害魚苗和人工繁育的幼蚌。小龍蝦抗病性也很強，還可能攜帶螯蝦瘟疫真菌（Aphanomyces astaci）。此外，它們還喜歡在堤壩上築穴，引發灌溉用水的流失，對田地造成破壞。凡是有小龍蝦的水域，其中的生物多樣性都會顯著降低，農業和漁業也會受到影響。

而在此次被列入「中國外來入侵物種名單」之前，去年5月，雲南省發布了中國首個省級外來入侵物種名錄，其中小龍蝦就被列作「雲南省二級嚴重外來入侵物種」，當時一度登上微博熱搜。有網民放話「全吃了就好」、「把牠吃成瀕危物種？」

但也有聲音認為，「外來物種入侵很恐怖的，真不是說吃就能解決的，野生的也不敢吃，太多寄生蟲啥的了」、「嚴格防控才是硬道理」。