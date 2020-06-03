今明兩年農民職訓 年逾700萬人次

中國人力資源和社會保障部近日下發通知，決定實施「農民工穩就業職業技能培訓計畫」，明確今明兩年，每年培訓農民工700萬人次以上。

新華社報導，職業技能培訓對象包括在崗農民工、城鎮待崗和失業農民工、農村新轉移勞動力、返鄉農民工和貧困勞動力等。

計畫強調，要以企業為主，組織開展在崗和待崗農民工以工代訓，實現以訓穩崗。要以輸出地為主，組織返鄉農民工開展就業創業培訓，促進農民工就近就業創業。結合縣域經濟發展和公益崗位需求，重點圍繞縣域內生產製造業、建築業、服務業、鄉土產業、休閒旅遊業、餐飲業等開展技能培訓，提高返鄉農民工職業轉換和再就業能力。

此外，輸入地可結合當地產業發展和企業用工需求以及農民工就業意願，組織開展有針對性的定向、定崗培訓和專項技能培訓，提升轉崗和失業農民工技能，支撐當地產業發展。計畫要求注重圍繞市場急需緊缺職業，大力開展建築、機械、維修、家政、養老、餐飲、保安、物流等適合農民工就業的技能培訓和快遞員、網約配送員、直播銷售員、汽車代駕員等新職業新業態培訓。