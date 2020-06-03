西北農民靠長城 吃「旅遊飯」

西北農民正背靠長城吃上了「旅遊飯」！近年來寧夏創建全域旅遊示範區，當地政府在維修保護的基礎上修建了長城遺址公園，驅車沿遺跡行進，昔日邊塞盛景彷彿再現，創造當地商機。

新華社報導，40多歲的孫玉貴沒想到，有天他會放棄自己在城市多年打拚的事業，回到農村老家開農家樂。「都是長城把我引回來了！」他說。

孫玉貴家住寧夏回族自治區吳忠市鹽池縣高沙窩鎮興武營村。地如其名，村旁有座興武營古城，曾是明代長城的一座重要關堡。

寧夏位於中國西北，歷史上地處邊塞，境內古長城綿延1500多公里，素有「長城博物館」之稱。而鹽池縣境內的隋長城和明長城遺跡總長近260公里，沿線分布13座古城堡，墩台、烽燧和關隘等密集程度居寧夏之首。

過去興武營村村民以放羊為生，2002年當地實施封山禁牧後，很多人外出打工謀生。孫玉貴也不例外，他曾在銀川做包工頭、開花店。近年來寧夏創建全域旅遊示範區，2016年起打造特色產業示範村，修公路、建停車場、設立遊客接待中心等，在各級政府的投資扶持下，興武營村煥然一新，沉睡的長城資源也被激活，成為一道「致富風景」。

「我從小在長城邊長大，沒想到小時候認為不起眼的土墻，現在能吸引這麼多遊客。」嗅到商機的孫玉貴2018年回家辦起農家樂，裝修房屋、栽花種樹、開發菜品……在政府批准下，他還在自家草原上辦起了800畝的「體驗牧場」，遊客可以親身體驗昔日的牧羊生活。

依靠獨特的鹽鹼地，興武營村還發展起灘羊、灘雞等特色養殖業，孫玉貴家養殖的灘雞是農家樂招牌產品。「純天然、無汙染，肉質鮮美得很！」不少遊客觀光完古長城後來他家吃飯，離開時還要再帶一隻雞回家。

如今興武營村24戶常住戶中16戶經營農家樂和民宿，一些貧困戶借助古長城也吃上了「旅遊飯」。「去年賣了上萬個雞蛋，都是論個兒賣，一個1.5元，有顧客最多一次預訂1000個。加上農家樂接待，去年總共掙了四五萬元。」孫玉貴說。

去年，大陸提出建設長城國家文化公園的方案，涉及包括寧夏在內的15個省區市，計劃通過公園化運營管理，更好地保護傳承和開發利用長城等文物和文化資源，這讓鹽池縣群眾對發展鄉村旅遊更有信心。