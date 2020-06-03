貴南高鐵建設順利 3年後通車

中國通往東盟（東協）的重要通道貴陽至南寧高速鐵路建設進展順利，中國鐵路南寧局集團有限公司昨天表示，貴南高鐵廣西段橋梁工程建設進度已經過半。貴南高鐵將使南寧到貴陽的行程縮短至2小時以內。全線預計2023年建成通車。

中新社報導，貴南高鐵是大陸「八縱八橫」高速鐵路網中包海通道的重要組成部分，線路北端與滬昆、成貴和渝黔等鐵路銜接，南端與柳州至南寧、廣西沿海、南寧至廣州、等高速鐵路銜接，是川渝黔及西北地區通往南寧、北部灣及東盟國家的便捷通道。貴南高鐵與正在建設的南寧至憑祥高速鐵路成功對接後，將使中國西部與東盟國家之間，有了高速鐵路連接。

貴南高鐵線路全長482公里，其中廣西段全長281.478公里，項目建設工期6年，總投資757.6億元（人民幣，下同），廣西段投資概算376.4億元，儘管受疫情影響，但各承建單位在地方政府的支持下，採取分階段返崗、專車接送、改建駐地房屋實施隔離觀察等措施，積極推進復工復產。

至4月底，全線已實現100%的復工復產目標，目前日均產值達到1880萬元，進度指標與去年施工旺季相當。截至目前，貴南高鐵廣西段路基土石方已完成設計總量的62%，橋梁工程已完成設計總量的50%，隧道工程已完成設計總量的44.3%。