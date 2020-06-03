粵桂民企合力 幫扶廣西脫貧

6月1日至2日，2020年粵桂民營企業助力國家掛牌督戰村暨產業扶貧協作活動在廣西南寧市舉行。粵桂民營企業通過結對幫扶、產業扶貧簽約、扶貧捐贈等方式，助力廣西攻克最後的「貧困堡壘」，打贏脫貧攻堅戰。

騰訊科技有限公司高級政務經理陳圓圓說，「我們選點龍布屯作為切入點，打造龍布日出文旅品牌，建設都安縣第一個坐落在貧困村中的民居客棧，同時重新規劃大崇村種養殖產業布局」。她說，為實現持續造血，企業還採取多項措施盤活大崇村村民合作社，讓村民變成股民。

參與對口幫扶廣西的深圳市金晉集團董事長周南表示，今年5月，該企業在廣西百色打造的3000畝芒果基地獲得認證，將廣西優質農產品對接到大灣區，直接幫扶3000多戶，帶動就業3萬多人。此外，該企業還將在百色田陽區投入4億元（人民幣，下同）打造西南地區超大型智慧農產品交易中心，項目建成後解決就業1萬人，產業帶動10萬人。

廣東省委統戰部副部長、省工商聯黨組書記雷彪稱，同飲珠江水，兩廣一家親。截至目前，廣東省共有584家民營企業、商協會到廣西開展扶貧協作，實施產業幫扶項目325個，投資金額380億元；捐款12.6億元；捐物價值超2億元。

本次活動期間，「深圳市社會組織廣西扶貧協作聯盟」成立揭牌，由深圳市質量協會牽頭，11家行業協會組成聯盟，合力幫扶廣西深度貧困地區攻堅。廣東省永道生態集團有限公司分別與廣西柳州、百色、賀州、河池四市工商聯簽訂消費扶貧合作協議，約定共計採購農產品總金額2億元。

廣西是中國脫貧攻堅的主戰場之一，2016—2019年累計實現450萬建檔立卡貧困人口脫貧，貧困發生率從10.5%下降至0.6%。在脫貧攻堅道路上，粵桂攜手，兩地建立了扶貧協作聯席會議制度，大力推動產業合作、勞務協作、人才交流支援等重點項目，超過1000個貧困村、160萬貧困人口受益。

目前，廣西還有7.65萬戶24萬建檔立卡貧困人口，人數排中國第4位。廣西壯族自治區人民政府副秘書長、扶貧辦主任蔣家柏稱，今年廣西將按照國家掛牌督戰部署，對8個未摘帽縣、48個貧困村既督又戰、重在作戰。

已有52家廣東民營企業和55家廣西民營企業分別結對幫扶廣西48個國家掛牌督戰貧困村。