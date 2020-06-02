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移工成新一波群聚感染？馬國「防疫不平等」下的大逮捕

轎車闖竹南香山間平交道遭撞 西線持續封鎖中

抵天津的德企高管包機 發現1無症狀感染者

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
圖/環球時報
圖/環球時報

天津市衛健委發布，於5月31日新增境外輸入無症狀感染者1例，是名34歲德國籍工程師，從德國乘坐高管包機抵達天津，入境時沒有任何症狀，體溫為正常的36.3度，已轉至空港醫院進行醫學觀察。

環球時報、路透報導，這名工程師從法蘭克福（Frankfurt）乘坐漢莎航空LH342復工包機飛往天津濱海國際機場，結果於當地時間30日半夜至上午6時之間入境時，核酸檢測結果顯示為陽性。

中德雙方為了在疫情後重振經濟，協商採用包機的方式打通快速入境的通道，30日飛往天津的這趟包機上搭乘了大約200名乘客，其中大部分為德國企業的高管人員。

值得一提的是，漢莎航空LH 734於6月3日，將從法蘭克福起飛，預計抵達上海，目前尚未傳出取消計畫。

新冠肺炎 COVID-19

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