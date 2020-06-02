玩人體炸彈…摔下「頓時無法動彈」 女研究生半身不遂

一名湖北中醫藥大學女研究生日前到江蘇徐州鼓樓區平山寺北的「幻影星空」蹦床館玩「人體炸彈」，結果頭朝下摔進球池，當場動彈不得，緊急送院後被診斷為截癱（半身不遂）。目前女研究生將通過法律途徑來維權；蹦床館則表示，後續將由法院和保險公司來處理賠償問題。

綜合媒體報導，女研究生小甜（化名）表示，當天進到「人體炸彈」遊玩場地後，她坐在一個氣墊的前部，「工作人員沒有主動提醒什麼」，也沒讓他們採取任何防護措施。

隨後，在高處的小甜表哥從高處跳到氣墊上，小甜被高高彈起，結果頭朝下摔進球池，頓時胸部以下便無法動彈，且渾身發麻，送院治療後被診斷為完全性截癱，頸部有損傷。

小甜接受手術後，胸部以下、腰部以上已略微恢復知覺，但家境一般的她後續還要面臨漫長的復健治療，幸眾籌平台上有很多人紛紛捐獻，一天就籌到了近30萬（人民幣，以下同，約4.2萬美元）。

小甜的男友表示，意外發生後，蹦床館老闆當晚陪同去了徐醫附院，但小甜轉院時便沒有跟隨前往，後來還一度連絡不上，由公安出面連繫，蹦床館老闆才給了他們5000元，並告知後續費用由保險公司賠償。

小甜說，除了「人體炸彈」項目外，她在該蹦床館玩其他項目時，身上也有擦傷，「感覺就是安全沒做到位，而且出事後的處置方式、救治措施不夠專業。」

據了解，該蹦床館於上月20日試營運，事發後該館的大門上貼了「暫停開放」的通知，稱是因消防改造和培訓，暫停營業幾日。相關負責人稱，蹦床館是合法經營，他們已購買了保險，後續將由法院和保險公司來處理相關賠償問題。