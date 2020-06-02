小孩吵架掀波 家長竟率眾毆女師 撕裙踢下體

湖南長沙有一位託管班老師日前被學生家長當眾毆打凌辱，不僅直接扯掉內衣、撕爛裙子，甚至狂踢下體，全程都被監視器錄下。事發原因是班級中一男一女兩學生產生矛盾，老師批評了女孩，隨後，女孩家長帶了一堆人動粗。

澎湃新聞報導，事發在5月26日，一個小女孩因為把錢弄丟了，就在自己班級門上貼了一些極端的話：「誰敢進來就少一條腿，誰進來一分鐘就得死」。一位不信邪的孩子想驗證這個說法的真實性，所以他非要進，而這個女孩就不讓他進，兩人因此產生衝突。

託管班女老師將事情的經過與女孩的媽媽進行溝通，不料，在家長和老師的交流溝通過程中，兩人發生口角。之後，家長竟然帶著四、五個人來到託管班，對老師拳打腳踢和凌辱，而過程全被錄下。

畫面中，一黑衣男子直接將紅色液體潑在老師臉上和頭上。老師要報警，這夥人又搶走了她的手機，一名男子用膝蓋按住老師的頭和脖子，將老師拖在地上，死死捆住老師雙手，讓兩名女子瘋狂毆打她。

報導說，其中一名女子和一名男子還把手竟然伸進老師衣服，將她的內衣撕開。另一個黑衣女子則撩起老師的裙子撕爛。此外，女孩的母親用尖頭鞋用力瘋狂踢踹老師的下體。

據悉，被打老師正在做傷情鑑定工作，目前有小便失禁狀況。轄區派出所已經介入調查。

施暴視頻流出，震驚不少網友，有人擔心，目睹過程的孩子們會被這種暴力場面留下陰影。