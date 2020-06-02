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前董座蹊蹺墜亡後…張家界董事被查

世界日報 / 中國新聞組／北京2日電

中國上市公司張家界前董事長戴名清墜亡一個月後，張家界6月1日發布公告稱，張家界董事、張家界市武陵源旅遊產業發展有限公司黨委副書記、董事長、總經理王愛民涉嫌嚴重違紀違法被調查。讓人梟禁好奇：張家界到底怎麼了？

新京報報導，王愛民現年51歲，從2016年12月開始擔任張家界非獨立董事，是負責經營管理張家界武陵源核心景區的「一把手」。王愛民長期在武陵源區負責管理旅遊業務。1991年8月參加工作後，在張家界市武陵源區中國旅行社工作約七年，並於1998年3月至2015年9月，在張家界市武陵源區旅遊局工作，其間擔任過黨組成員、副局長、黨組副書記等職位。2015年9月，王愛民任張家界市武陵源旅遊產業發展有限公司黨委副書記、總經理；2016年3月至今任張家界市武陵源旅遊產業發展有限公司黨委副書記、董事長、總經理。

而於5月2日凌晨在張家界市永定區邢大公路高架橋墜落身亡的戴名清，在去世的三天前才辭去張家界董事長一職。據公安機關初步判斷，戴名清是生前高墜死亡，暫無證據證實他殺，墜亡原因正在進一步調查當中。

在2018年6月進入張家界擔任公司黨委副書記之前，戴名清曾出任張家界市信訪局副局長、張家界市物價局黨組副書記、副局長和張家界市公共資源交易中心黨組書記等。

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