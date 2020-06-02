地攤經濟發威！成都女白天上班晚上擺攤 賺進一台奧迪

受新冠疫情衝擊，商舖閉門歇業，經濟大受衝擊，成都因此出台允許文明占道經營，讓地攤活絡經濟。成都一名女子白天上班，晚上擺地攤，每天只睡5個小時，最高一天能賣4000元（人民幣，以下同）的貨品，還收了徒弟教他們擺攤技巧，日前更買了一台奧迪車，犒賞自己。

紅星新聞報導，26歲的傅傅自成都允許文明占道擺地攤政策出來後，就感覺到明顯變化，公司拿貨擺地攤的人增長30%，她自己的地攤收入也大幅增加。此外，她還收了來自江西的小伙張光榮當徒弟。

據悉，早在3月15日，成都出台允許商販占道經營，這是全中國第一個允許占道經營的城市，成都的地攤政策，促進了數萬人就業。

很多人好奇傅傅是怎麼做服裝代理、怎麼拿貨擺地攤？

「大多數人都是從抖音看到視頻來的，想做服裝擺地攤。」傅傅表示，公司現在出的貨明顯增長，白天她就在公司裡帶人看貨、線上批發，到了下班時間，則收拾東西出去擺地攤。

用傅傅的話說，她在成都夜市經濟裡已「小有名氣」。幾年前，她還在浙江工廠打工，為了照顧孩子方便，她回到成都開始做服裝批發的工作。

報導說，傅傅在「520」那天以十幾萬買了一輛二手奧迪，當作禮物送給自己。目前她擁有6萬粉絲，十幾萬的點讚。

而張光榮是從抖音看到傅傅的視頻，他於3月間帶著一萬元資金、從江西開了兩天的車來到成都，開始和傅傅學習擺攤，目前已經是公司裡線下擺攤收入「第一人」，被大家叫做「地攤小王子」。

來成都之前，張光榮做過各種工作，賣過魚、做過水電工，幹過工地……「不想拿死工資，我覺得人生就是要體驗，想多掙些錢。」

據報導，一個29歲的大男人，剛開始還不適應，不知道怎麼去賣，3天之後，他找到了狀態，把「吼貨」發揮得淋漓盡致。「童裝童裝…大童小童都有！各位父老鄉親、哥哥姐姐們過來看一看！全場15元一件！100元7件，很便宜！」這就是「吼貨」。

每次出場擺地攤，他會帶1000多件貨，生意好的時候會賣出去2、300件，收入約3、4000元，最好的一天曾賣了4000多元。

據報導，為了教人擺地攤，傅傅的公司還出了「擺攤技巧」寶典，裡面詳細歸納總結了擺攤模式和技巧，「必須激情、自信，吼出我們的價格優勢，千萬不要怯場不敢說。」