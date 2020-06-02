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中國抗疫專家張文宏：秋冬肯定有第二波疫情

中央社 / 台北2日電

中國大陸著名抗疫醫師張文宏近日表示，未來一個月2019冠狀病毒疾病疫情若得不到很好的控制，全球確診病例恐超過1000萬例；秋冬出現第二波疫情是肯定的，但做好基本防護就不必過度擔憂。

上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏5月31日參加中國中央電視台一場直播節目時提到，國際疫情仍未結束，5月30日全球新增確診病例11萬例，是疫情發生以來新增最多的一天。

他表示，這意味未來一個月如果疫情得不到很好的控制，全球確診病例超過1000萬例都是可預見的，死亡人數也會隨之上升。

張文宏指出，秋冬出現第二波疫情是肯定的，因為國外疫情仍舊比較嚴重，並且一旦國外復工復產的防疫不到位，疫情還有蔓延的風險。

不過，他強調，中國建立閉環的疫情防控體系已非常完整，為輸入性疫情做了準備，未來疫情防控做好常態化的管理，病毒或許還會與人共存一兩年，但對日常生活影響非常小。

疫情 直播 上海

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