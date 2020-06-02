武漢黑臉醫師病逝 成中心醫院第6名殉職員工

日前因感染2019冠狀病毒疾病而臉色發黑，受到關注的武漢中心醫院醫師胡衛鋒，今天上午因腦溢血去世。他也是繼李文亮後，中心醫院第6名染疫殉職的員工。

綜合澎湃新聞和財新網報導，擔任武漢中心醫院泌尿科副主任的胡衛鋒2日上午因腦溢血和多重器官衰竭去世，享年42歲，身後留下2名幼子。

胡衛鋒是在1月下旬確診，2月初時病情惡化轉入加護病房，並使用葉克膜，之後病情好轉，4月中旬一度轉到普通病房，但4月22日突發腦溢血，再度病危，並處於昏迷狀態。

財新網指出，胡衛鋒之前短暫清醒時，曾表示「我好像大海中的一葉小舟，隨時可能被淹沒」。而他的同事、「發哨子的人」報導主角艾芬今早則在微信朋友圈中寫到「今晨，小舟終於靜悄悄沉落於大海。安息吧」。

胡衛鋒是武漢中心醫院第6名因感染2019冠狀病毒疾病（COVID－19）殉職的員工。此前，該院醫師李文亮、江學慶、梅仲明、朱和平，和倫理委員會職工劉勵等人都染疫身亡。

財新網引述曾赴武漢支援的上海中山醫院呼吸科副主任蔣進軍表示，多數2019冠狀病毒的危重症患者會出現凝血功能紊亂，一部分患者在腿部形成深靜脈血栓，在病情好轉後，血栓可能脫落，透過血液流向肺部和腦部，造成栓塞及引發腦溢血。

媒體先前報導，胡衛鋒和同院的心臟大血管外科主任易凡2人，確診2019冠狀病毒疾病後病情嚴重，一度都採葉克膜（ECMO）維持生命。而畫面中兩人不僅身形虛弱，臉色更明顯發黑，受到外界關注。

專家指出，人體的鐵質由肝臟儲存代謝，而重症患者肝臟受損，無法代謝，導致血液中鐵質含量增多，因而造成臉色和膚色發黑。

而同樣臉部發黑的易凡，則已於5月6日康復出院，膚色也逐漸復元。