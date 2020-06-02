快訊

癌症時鐘快轉16秒 大腸癌連12年蟬聯十大癌症之首

交部讓遠航起死回生？民航局廢證遭駁回 關鍵公文曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

武漢黑臉醫師病逝 成中心醫院第6名殉職員工

中央社 / 台北2日電

日前因感染2019冠狀病毒疾病而臉色發黑，受到關注的武漢中心醫院醫師胡衛鋒，今天上午因腦溢血去世。他也是繼李文亮後，中心醫院第6名染疫殉職的員工。

綜合澎湃新聞和財新網報導，擔任武漢中心醫院泌尿科副主任的胡衛鋒2日上午因腦溢血和多重器官衰竭去世，享年42歲，身後留下2名幼子。

胡衛鋒是在1月下旬確診，2月初時病情惡化轉入加護病房，並使用葉克膜，之後病情好轉，4月中旬一度轉到普通病房，但4月22日突發腦溢血，再度病危，並處於昏迷狀態。

財新網指出，胡衛鋒之前短暫清醒時，曾表示「我好像大海中的一葉小舟，隨時可能被淹沒」。而他的同事、「發哨子的人」報導主角艾芬今早則在微信朋友圈中寫到「今晨，小舟終於靜悄悄沉落於大海。安息吧」。

胡衛鋒是武漢中心醫院第6名因感染2019冠狀病毒疾病（COVID－19）殉職的員工。此前，該院醫師李文亮、江學慶、梅仲明、朱和平，和倫理委員會職工劉勵等人都染疫身亡。

財新網引述曾赴武漢支援的上海中山醫院呼吸科副主任蔣進軍表示，多數2019冠狀病毒的危重症患者會出現凝血功能紊亂，一部分患者在腿部形成深靜脈血栓，在病情好轉後，血栓可能脫落，透過血液流向肺部和腦部，造成栓塞及引發腦溢血。

媒體先前報導，胡衛鋒和同院的心臟大血管外科主任易凡2人，確診2019冠狀病毒疾病後病情嚴重，一度都採葉克膜（ECMO）維持生命。而畫面中兩人不僅身形虛弱，臉色更明顯發黑，受到外界關注。

專家指出，人體的鐵質由肝臟儲存代謝，而重症患者肝臟受損，無法代謝，導致血液中鐵質含量增多，因而造成臉色和膚色發黑。

而同樣臉部發黑的易凡，則已於5月6日康復出院，膚色也逐漸復元。

武漢 患者 葉克膜

延伸閱讀

因染新冠容貌變黑的武漢醫生 搶救無效病逝

日本新增37例新冠肺炎確診 北九州市添16例

全球新冠肺炎確診逾618萬例 染疫不治破37萬人

菲律賓每天通報病例數分新舊 衛生部可信度遭疑

相關新聞

武漢黑臉醫師病逝 成中心醫院第6名殉職員工

日前因感染2019冠狀病毒疾病而臉色發黑，受到關注的武漢中心醫院醫師胡衛鋒，今天上午因腦溢血去世。他也是繼李文亮後，中心...

因染新冠容貌變黑的武漢醫生 搶救無效病逝

據上海《澎湃新聞》報導，早前因感染新冠肺炎膚色發黑、容貌大變而引起關注的武漢市中心醫院泌尿外科副主任醫師胡衛鋒，在接受長...

深圳設計海博館 全球招募方案

深圳市規劃和自然資源局（深圳市海洋漁業局）表示，該局和深圳市建築工務署工程設計管理中心已聯合發佈深圳海洋博物館建築方案設...

小龍蝦的蝦頭到底能不能吃？檢測後給出了答案

隨著疫情趨緩，大陸的晚餐與消夜菜品王「小龍蝦」又強勢回歸餐桌，根據最近的銷售量統計，光是南京人每天就要吃掉60噸的小龍蝦...

江西農民爭小黃牛…花4.5萬做「親子鑑定」

宜黃縣早前發生農民爭奪飼養的黃牛事件，甚至動輒進行血緣關係鑑定，花費達1萬1000人民幣（約新台幣4萬5000元）。日前法院做出裁決，判定小黃牛屬於原告，這上萬鑑定費花的值得了。

避疫守健身營3個半月 他減重75公斤

黑龍江一名27歲男子的體重原本為160公斤，由於過度肥胖所以到一家健身訓練營減肥。今年1月26日健身訓練營因新冠疫情疫情暫時關閉，該男子決定留下守營並獨自進行訓練，在閉營3個半月期間成功減重75公斤，連教練都大嚇一跳。

山西「豪門吉品鮑府」創始人 遭懸賞41萬通緝

山西朔州市公安局日前發布懸賞10萬人民幣（約新台幣41萬7000元），捉捕曾獲「感動山西」十大人物提名的上官軍樂。警方指上官軍樂涉嫌非法集資及另兩項罪名。

曾涉「模特擠奶」挨批惡俗炒作 前山陰縣長遭控違紀

山西省紀委監委網站日前發布消息，朔州市山陰縣委原副書記、縣長南誌中涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。南誌中任山陰縣長時，曾先後捲入「模特擠奶」風波及明長城「月亮門」景觀坍塌事件。

清華女學霸當年棄保研入伍 如今自願當特種兵

郭婧是清華高材生，2018年9月，她放棄保研機會，入伍來到部隊，成為了一名通信兵，近日報名參加特戰隊，「清華學霸放棄保研成為女特種兵」的消息立馬衝上熱搜。

就是要不一樣！法醫學生畢業照 模擬「案發現場」

山西醫科大學法醫專業的畢業生，為了拍攝畢業照，特地穿上白色防護服，手持道具，拉起警戒線，還原「案發現場」，儼然美劇「CSI犯罪現場調查」的拍攝現場，沒想到在網上引起熱搜。

搜尋外星人「中國天眼」9月啟動

搜索地外文明，原本就是「中國天眼」五個主要的科學目標之一。國際宇航大會(IAC)搜索地外文明計畫常設委員會(IAA SETI)會員、中國地外文明搜尋(SETI)科學家張同杰教授首次透露，在設備升級後，「中國天眼」預計9月可正式啟動針對地外文明的搜索。

街道成市場 民讚煙火氣回來了

成都市龍泉驛區某處街道，長約百米的人行道一側，5月29日晚上聚集了數十名攤販。他們推著小推車或擺地攤，叫賣衣服鞋襪、水果、滷味等。市民欣慰，「地攤經濟」的鬆綁讓「成都的煙火氣又回來了。」

熱門新聞

轎車停4個多月免繳萬元停車費 眾人見車牌紛紛在車窗寫下加油

大陸口罩原料熔噴布 價格暴跌90%

小龍蝦的蝦頭到底能不能吃？檢測後給出了答案

「中國星巴克」瑞幸咖啡究竟做了什麼 會這樣一夕墜地

陸口罩原料 熔噴布價格暴跌95%

因染新冠容貌變黑的武漢醫生 搶救無效病逝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。