因染新冠容貌變黑的武漢醫生 搶救無效病逝

據上海《澎湃新聞》報導，早前因感染新冠肺炎膚色發黑、容貌大變而引起關注的武漢市中心醫院泌尿外科副主任醫師胡衛鋒，在接受長達四個多月治療後，病情日前惡化，並於2日傳出因搶救無效不幸病逝的消息。

武漢市中心醫院一位知情人士稱，他是在2日上午6時許聽到胡衛鋒離世的消息。

據央視新聞早前消息，胡衛鋒於1月中下旬被確診感染新冠肺炎並在武漢市中心醫院接受治療，2月7日轉入武漢市肺科醫院ICU病房並裝上葉克膜。3月3日胡衛鋒再被轉往同濟中法新城院區治療。

3月14日，胡衛鋒病情曾明顯好轉，並在22日撤下葉克膜。4月11日，胡衛鋒拔除氣切套管，已能正常講話，並於4月14日轉入普通病房。

據前述知情人士表示，胡衛鋒4月22日出現腦出血狀況，5月21日再次腦出血，並於6月2日傳出病逝的消息。

早前曾與胡衛鋒一樣因「容貌變黑」而受到關注的武漢市中心醫院心外科副主任醫師易凡則已於5月6日康復出院。