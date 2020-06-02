深圳設計海博館 全球招募方案

深圳市規劃和自然資源局（深圳市海洋漁業局）表示，該局和深圳市建築工務署工程設計管理中心已聯合發佈深圳海洋博物館建築方案設計國際競賽正式公告，面向全球徵集建築設計方案。

中新社報導，深圳海洋博物館是深圳重點建設的「新十大文化設施」之一。深圳海洋博物館選址於深圳東部大鵬半島新大片區，三面環山，面朝龍岐灣，地理自然環境優越。以「中國領先，世界一流」為目標，建設集收藏、研究、展示、科普等功能於一體的綜合性海洋博物館，打造海洋資源收藏展示中心、海洋文化教育中心、海洋科學研究中心。 在特色打造上，海洋博物館將探索空間、展陳、功能組合及運營模式的創新，營造「共感式」體驗與互動體驗的新一代博物館，打造多樣化海洋沉浸式場景，並利用3D互動、全景沉浸體驗技術模擬極地、深海、風暴潮等特殊的海洋極端環境，讓觀眾體驗先進的海洋科學和技術成果。

同時，海洋博物館將強化「展學研遊」一體，打造功能多元化的海洋博物館，成為不同年齡階段人群學習海洋知識的重要文化場所，引進科研機構，開展珊瑚礁保育、紅樹林生態修復等專項展研合作，營造城市海洋特色交往空間等。

自4月底海洋博物館建築方案設計國際競賽預公告發佈以來，短短2周已收到118家設計團隊的預報名。此次國際競賽賽程分為團隊遴選和競賽評審兩個階段，將採用「意向邀請+公開徵集」方式遴選出15家入圍機構，然後評選出3個優選獎和12個入圍獎。

競賽設計內容包括主館和水上工程兩部分，總建築面積約10.8萬平方米，設置展覽陳列區、藏品保管保護區、公共服務及教育區、業務與研究區、行政區等功能區。