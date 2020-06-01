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小龍蝦的蝦頭到底能不能吃？檢測後給出了答案

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
小龍蝦最近強勢回歸大陸餐桌。（新聞晨報）
小龍蝦最近強勢回歸大陸餐桌。（新聞晨報）

隨著疫情趨緩，大陸的晚餐與消夜菜品王「小龍蝦」又強勢回歸餐桌，根據最近的銷售量統計，光是南京人每天就要吃掉60噸的小龍蝦！一項老話題又出現，到底小龍蝦的蝦頭能不能吃？為此，江蘇省的理化測試中心做了檢測，答案還是讓人心驚。

江蘇公共頻道新聞360記者從同一家餐飲店買來了鹽水鴨、清水龍蝦、招牌雞、清蒸野生大鯽魚和辣鹵鴨頭後，送到江蘇省理化測試中心，對裡頭的五大重金屬，鉛、砷、汞、鎘、鉻，還有殘留獸藥、硝基呋喃類物質進行檢測。

經檢測後，江蘇省理化測試中心實驗室技術主管唐健表示，小龍蝦體內共檢出四種重金屬，其中，蝦肉檢出砷、汞、鎘三種重金屬，蝦頭檢出鉛、汞、鎘三種重金屬，其中蝦頭的鎘含量達到0.3mg/kg，比蝦肉鎘含量高出十倍以上。

不過，這一數值沒有超出大陸的國家食品安全限值0.5mg/kg。

為什麼蝦頭的鎘會高出許多？唐健稱，因為蝦頭可能包括了小龍蝦的胰腺，這是一種代謝器官，小龍蝦可能在生長過程中積蓄了一些重金屬，還是要儘量少吃蝦頭。

至於雞鴨方面的重金屬含量都未超標且含量很微小，唐健表示，小龍蝦和魚屬於水產品，相較於雞鴨等家禽，生存的水環境更為複雜，檢出重金屬的可能性也就更大一些。

根據近幾年市場抽樣調查，絕大多數市售的小龍蝦重金屬、獸藥殘留都在安全範圍內。只要小龍蝦是正規來源、徹底煮熟的，就可以放心食用，不過小龍蝦頭重金屬明顯多於龍蝦肉，建議大家少吃。

小龍蝦的頭到底能不能吃？經過科學驗證其所含的重金屬鎘確實比較高。（江蘇電視台）
小龍蝦的頭到底能不能吃？經過科學驗證其所含的重金屬鎘確實比較高。（江蘇電視台）

小龍蝦 器官 疫情

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