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江西農民爭小黃牛…花4.5萬做「親子鑑定」

世界日報 / 中國新聞組╱上海1日電

宜黃縣早前發生農民爭奪飼養的黃牛事件，甚至動輒進行血緣關係鑑定，花費達1萬1000人民幣（約新台幣4萬5000元）。日前法院做出裁決，判定小黃牛屬於原告，這上萬鑑定費花的值得了。

江西網絡廣播電視台報導，原告鄧姓父子與被告李姓父子都在宜黃縣楊梅山放養黃牛。今年1月，小鄧發現自家一頭市值約5000元人民幣（約新台幣2萬元）的小黃牛走失，並被李家牽走後，與父親上門討回。 但李家拒絕歸還，堅持認為小黃牛是自家母牛所生。

2020年2月26日，雙方一致同意對小黃牛進行法醫學血緣鑑定確認，鑑定費由未被確認的小黃牛歸屬方承擔。事後李家既不願出鑑定費，也不想返還小黃牛，被鄧家告上法庭。

案件審理期間，原告申請對小黃牛與原告的母牛進行血緣關係鑑定，並預支1萬1000元鑑定費（約新台幣4萬5000元），並在5月確認小黃牛確實與原告家母牛為母子。人民法院依此審理認為，被告應將錯牽的小黃牛返還給原告，並承擔1萬1000元鑑定費（約新台幣4萬5000元）。

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