曾涉「模特擠奶」挨批惡俗炒作 前山陰縣長遭控違紀

中國新聞組╱上海1日電

山西省紀委監委網站日前發布消息，朔州市山陰縣委原副書記、縣長南誌中涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。南誌中任山陰縣長時，曾先後捲入「模特擠奶」風波及明長城「月亮門」景觀坍塌事件。

澎湃新聞報導，南誌中自1997年開始擔任正處級幹部，至今已23年。2018年11月，57歲的南誌中被免去山陰縣委副書記、常委、委員、山陰縣縣長職務，改任山陰縣人民政府正處級幹部至今。

2012年8月，南誌中任內，山陰縣「奶牛選美大賽」聘請比基尼「牛模特」一事引發網路熱議，挨批「惡俗炒作」。南誌中當時回應，「我與模特擠奶純屬誤傳，儀式結束官員離場後有模特來展示，不影響宣傳奶牛的本意。」並表示理解網友的質疑，但宣傳山陰奶牛的決心不會動搖。

2016年10月，山陰縣廣武明長城10號敵台的「月亮門」景觀坍塌事件，又引起社會廣泛關注。當時南誌中代表山陰縣政府公開道歉，稱「雖然坍塌是因罕見大風所致，但政府有不可推卸的責任」，表示將加大管理力度及保護投入，避免憾事再發生。他還表示，「千年長城不能毀於我手，不做千古罪人，要做長城守護神」。