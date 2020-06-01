山西「豪門吉品鮑府」創始人 遭懸賞41萬通緝

山西朔州市公安局日前發布懸賞10萬人民幣（約新台幣41萬7000元），捉捕曾獲「感動山西」十大人物提名的上官軍樂。警方指上官軍樂涉嫌非法集資及另兩項罪名。

綜合媒體報導，上官軍樂其實是山西「豪門吉品鮑府」創始人。42歲的上官軍樂除了創辦豪門吉品鮑府，也是世界傑出華商協會理事、朔州市工業經濟聯合體常務理事、朔州市企業聯合會、中國食文化研究會第二屆理事會理事、山西省朔州市朔城區第六屆人民代表大會代表。

豪門吉品主打日本吉品鮑、南非乾鮑、伊朗魚子醬、法國松露等高級食材，一頓飯消費金額高達幾十萬人民幣，讓上官軍樂在山西朔州備受爭議。短短4年時間，他在朔州、呂梁、陽泉、運城、太原五家直營分店，銷售額逾億。

報導指出，在山西慈善界，上官軍樂曾算得上是一個紅人，在騰訊及新浪微博上還曾被稱為「山西好人」，2011年獲得「感動山西」提名獎，當時有多家媒體報導2011年央視《奮鬥》節目曾報導上官軍樂，提到他的夢想是打造世界級的中國奢侈品品牌。

2013年，有媒體稱上官軍樂是「舌尖上的勞斯萊斯創造者」，提到他用花了15年成為餐飲王國的掌門人。

但在2014年1月，豪門吉品鮑府破產。同年3月，山西朔州警方開始偵查一起非法集資案件，經查上官軍樂在非法集資案件中有重大嫌疑。