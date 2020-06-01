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清華女學霸當年棄保研入伍 如今自願當特種兵

世界日報 / 中國新聞組／北京1日電
清華學霸放棄保研成為女特種兵。圖／翻攝自微博
清華學霸放棄保研成為女特種兵。圖／翻攝自微博

郭婧是清華高材生，2018年9月，她放棄保研機會，入伍來到部隊，成為了一名通信兵，近日報名參加特戰隊，「清華學霸放棄保研成為女特種兵」的消息立馬衝上熱搜。

帶著一張張閃亮「名片」的郭婧，拿過全國青年田徑錦標賽800米、1500米冠軍，全國鐵人三項聯賽大慶站冠軍。放棄保研機會入伍後，恰逢特戰旅成立女子特戰隊。「當兵就當特種兵！」得知消息後，郭婧第一個報名參加，並提交了自薦信。

新華網報導，郭婧最終通過層層選拔考核，以新兵第一名的成績入選，正式成為一名特戰隊員。

郭婧說：「既然選擇了這條賽道，咬碎牙齒也得堅持下去」。攀登訓練場，10多米長的攀登繩，負重20多斤，郭婧一遍遍摸索動作要領。最拚的時候，她兩天就磨破一雙手套，手掌磨出一個又一個血泡。為了克服恐懼心理，她逼著自己爬上不少男兵都發怵的傘降平台，一次次縱身躍下。

此外，郭婧每天練習換槍瞄準動作上百次，後背被槍托砸得腫起老高。她拖著150斤重的假人反復練習，手腕磨出血仍不肯休息。

一次次超越自我的極限訓練，郭婧實現後發超越，成為隊裡唯一的義務兵教員。郭婧的經歷引發熱議，不少網友點讚：文武雙全！還有網友表示：不管選擇哪條路都很優秀。

特戰 學霸

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