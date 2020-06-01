就是要不一樣！法醫學生畢業照 模擬「案發現場」

山西醫科大學法醫專業的畢業生，為了拍攝畢業照，特地穿上白色防護服，手持道具，拉起警戒線，還原「案發現場」，儼然美劇「CSI犯罪現場調查」的拍攝現場，沒想到在網上引起熱搜。

新京報報導，山西醫科大學法醫學專業2015級本科生劉小楓表示，「案發現場」畢業照的想法由來已久。「看其他人的畢業照，都是西裝革履，或者是定制一套班服，覺得太普通了。想到我們是法醫學專業的，就想能否拍攝一套有專業特色的畢業照。」劉小楓表示，一開始只想到這組畢業照可能會在同學、朋友中引起小波瀾，但沒想到會火上熱搜。

劉小楓表示，「案發現場」畢業照的念頭一出來，寢室室友和其他宿舍的幾名同學便一拍即合。在場地選擇上，有同學提出向學校借用解剖室的想法。「考慮到借用解剖室不方便，便從網上購買了警戒線、防護服等道具，選擇了學校裡的一塊草坪，作為我們的『案發現場』。」為了顯得逼真，這些學生還從食堂要來麵粉，在地上勾勒「屍體」輪廓。

劉小楓還表示，本次模擬「案發現場」的內容，對他們法醫學專業的學生來說，已經不陌生了。「之前學校安排我們參加了專業實習，所以這次模擬『擺拍』，對我們來說不算難。」

據報導，山西醫科大學畢業年級本科生已於4月中旬返校，目前本科畢業答辯工作已基本完成。和劉小楓一起拍畢業照的同學，有的已收到研究生錄取，有的正在參加考研調劑工作，有的考上了公務員，也有的正在準備公務員考試。微博相關話題下有網友評論笑稱：「畢業慘案」。