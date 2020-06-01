搜尋外星人「中國天眼」9月啟動

搜索地外文明，原本就是「中國天眼」五個主要的科學目標之一。國際宇航大會(IAC)搜索地外文明計畫常設委員會(IAA SETI)會員、中國地外文明搜尋(SETI)科學家張同杰教授首次透露，在設備升級後，「中國天眼」預計9月可正式啟動針對地外文明的搜索。

事實上，「中國天眼」針對外星人的搜尋行動，早就開始了。

科技日報報導，「中國天眼」2018年就安裝並調試專門用於地外文明搜索的後端設備。這個功能有點像篩子的後端設備，主要就是從「中國天眼」浩如煙海的電磁信號中，篩選出有用的窄帶候選信號，而把天體和人工信號排除掉。

「中國天眼」追逐外星人的姿勢，和它的巡天模式有關，除了借助地球自轉靜悄悄地「偷看」天空外，還能向特定的目標天體暗送「秋波」，反覆觀測。

這裡面，有無可能隱藏著外星人的蛛絲馬跡？報導說，張同杰坦承，雖然目前捕獲的可疑信號還有待進一步甄別，但經過驗證，「中國天眼」的後端設備非常有效。高分辨率，對宇宙噪音的處理能力非常出色，這將讓「中國天眼」在外星人搜尋上如虎添翼。

「目前，『中國天眼』正在升級後端設備，預計9月後可以投入新觀測。」張同杰透露，「中國天眼」正在醞釀新的觀測計畫，屆時，地外文明搜索也將同步啟動。不過，由於採取共時觀測模式，外星人搜尋並不會干擾「中國天眼」正常的科學觀測。

對於有人質疑用「中國天眼」搜尋外星人真的是靠譜、嚴肅的科學研究嗎？張同杰的答覆是肯定的。「研究和探索地外文明，絕對不是天文愛好者和科幻作家的事，而是天文學家正兒八經的任務，只不過，要用科學的手段。」

報導稱，張同杰認為，搜尋外星人不僅有科學意義，對於人類今後的太空移民計畫更有現實意義。

據悉，天眼於 2016年啟用，是世界最大的望遠鏡，英國物理學家霍金生前曾對中國提出多次警告，認為中國的行為將讓地球陷入外星人的威脅，因此該計畫引發世界的關注。