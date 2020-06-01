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街道成市場 民讚煙火氣回來了

世界日報 / 中國新聞組／上海1日電

成都市龍泉驛區某處街道，長約百米的人行道一側，5月29日晚上聚集了數十名攤販。他們推著小推車或擺地攤，叫賣衣服鞋襪、水果、滷味等。市民欣慰，「地攤經濟」的鬆綁讓「成都的煙火氣又回來了。」

澎湃新聞報導，成都市城管委3月中旬制定出台「五允許一堅持」服務措施，即疫情期間，在保障安全、不占用盲道、消防通道，不侵害他人利益，做好疫情防控和清潔衛生等工作前提下，允許在一定區域設置臨時占道攤點攤區和夜市、允許臨街店鋪越門經營、允許大型商場開展臨時占道促銷、允許流動商販在一定區域販賣經營、允許互聯網租賃自行車企業擴大停放區域，堅持柔性執法和審慎包容監管。

繼成都後，浙江、江蘇南京、四川彭州、吉林長春等地陸續出台指導意見，「為地攤經濟鬆綁」。西南財大教授、西南財大智庫首席研究員湯繼強認為，允許沿街擺攤，是恢復城市經濟的一個很好示範，是用適度放寬管制來換取經濟社會發展的空間。

據報導，賣臭豆腐的老陳這兩個月來，親眼見證了街邊「小推車」越來越多。其所在的長約百米的街道上，此前僅有寥寥數人賣著水果、小吃，如今已聚集了數十名攤販。滷味、冰粉、鮮花、水果、蔬菜、衣服鞋襪、手機貼膜……儼然成了一個小市場。

據悉，「占道經營」放寬，受惠的不只是街頭小販，連街邊餐廳也可將桌子擺到「馬路邊邊」，食客可「露天就餐」。

位於成都市青羊區的奎星樓街，集中了不少美食店。一家燒烤店老闆稱，其店面有限，此前顧客多了，只得站在街邊等。今年疫情緩和後開張至今，該店將桌子擺在了外面。餐桌增多，對商家而言，意味著顧客等候時間縮短、餐廳翻台率提高。「現在一天的營業額是去年同期的兩倍。」老闆表示。

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