陸中學生吸菸 電子菸比率上升

中國疾病預防控制中心5月31日發布的2019年中國大陸中學生菸草調查結果顯示，初中學生捲菸使用率明顯下降，電子菸使用率顯著上升，職業學校控菸情況不容樂觀。

中新社報導，2020年5月31日是第33個世界無菸日。當日發布的2019年中國大陸中學生菸草調查覆蓋31個省市區，共288192名學生參與調查。調查結果顯示，過去5年中國大陸初中學生嘗試吸捲菸和現在吸捲菸的比率明顯下降。

2019年初中學生嘗試吸捲菸的比率為12.9%，現在吸捲菸的比率為3.9%，與2014年相比，分別下降了5個百分點和2個百分點。

本次調查還發現，影響中學生吸菸的因素仍廣泛存在：一是不向未成年人售菸的法律仍未得到有效落實；二是捲菸變得越來越便宜；三是菸草廣告、促銷和贊助活動仍然廣泛存在；四是影視劇中的吸菸鏡頭尚未得到有效控制。

值得注意的是，過去5年大陸初中學生聽說過電子菸和現在使用電子菸的比率顯著上升。2019年初中學生聽說過電子菸的比率為69.9%，現在電子菸使用率為2.7%，與2014年相比，分別上升了24.9個百分點和1.5個百分點。

此次調查首次將高中學生吸菸情況納入調查，結果發現，高中學生吸菸率遠高於初中學生，職業學校控菸情況更是不容樂觀。2019年高中學生嘗試吸捲菸、現在吸捲菸以及現在使用電子菸的比率分別為24.5%、8.6%和3.0%，均高於初中學生。

調查還顯示，大陸中學生二手菸暴露情況有所改善，但仍較為嚴重，還存在教師在校園內吸菸的現象。與2014年相比，2019年初中學生過去7天內，在家、室內公共場所、室外公共場所或公共交通工具看到有人吸菸的比率均有明顯下降，但仍高達63.2%。

中學生對吸煙成癮的認知水平亟待進一步提升。初中學生過去12個月內在課堂上學習過菸草使用導致的具體健康危害後果的比率為58.6%，與2014年比有所上升。

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