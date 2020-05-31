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一箭雙星 中國長征火箭成功發射兩枚衛星

中央社 / 台北31日電
圖為長征二號丁運載火箭資料照。 中新社
圖為長征二號丁運載火箭資料照。 中新社

新華社報導，今天下午4時53分，中國在酒泉衛星發射中心用長征二號丁運載火箭，成功將高分九號02衛星、和德四號衛星送入預定軌道。

報導指出，高分九號02衛星屬光學遙感衛星，地面成像解析度最高可達亞米級（誤差小於一公尺），主要用於國土普查、城市規劃、土地確權、路網設計、農作物產量估算和防災減災等領域，可為「一帶一路」建設等提供資訊保障。

至於同時搭載發射的和德四號衛星，則由北京和德宇航技術有限公司研製，可在軌道進行全球船舶航行狀態、全球航班飛行狀態和全球物聯網資訊等數據蒐集工作。

據百度百科，長征二號丁運載火箭由中國航太科技集團公司所屬上海航太技術研究院研製，是以「長征四號」（LM-4）火箭的第一、二級為基礎進行研製；今天任務是長征系列運載火箭第333次發射，「長征二號丁」型號第47次發射。

火箭 北京 一帶一路

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