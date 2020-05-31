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內蒙通緝照詭異 網酸：受害人被嚇死的
內蒙古烏蘭察布市公安局近日發布了對25名命案在逃嫌疑人懸賞通緝公告，其中兩名嫌疑人李大寬和閆二召的照片可以說「十分人」，有網友稱被嚇到，懷疑是畫像而非真實照片。烏蘭察布公安局表示，這是兩名通緝嫌疑人多年前照片。
時間視頻報導，烏蘭察布市公安局為全力推進「雲劍2020」專項行動深入開展，最大限度還清歷史欠帳，近日再次對張振海、李大寬和閆二召等25名命案在逃犯罪嫌疑人，實行公開懸賞通緝，提供5-10萬元人民幣獎勵。
但懸賞通緝公告上的照片一出，網友紛紛留言：「長這樣都沒被捉到，高手」、「長成這樣，去哪裡都好像漆黑中的螢火蟲」、「通緝的外星人吧偽裝失敗的外星人」，也有人譏「受害人是被嚇死的吧！」
對此，烏蘭察布公安局表示，通緝嫌疑人本來就長那樣，這是他們多年前的照片。
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