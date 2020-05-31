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又傳復陽…合肥24歲女出院3月被驗出

世界日報 / 中國新聞組╱北京31日電

安徽合肥市高新區疫情防控應急指揮部30日通報稱，當地第105號確診病例，治癒出院後三個月復陽，引起關注。

據「合肥發布」公眾號報導，高新區某公司24歲魏姓女員工，是合肥市已公布第105號確診病例，治癒出院後嚴格按規定落實「三段式」管理措施，期間數次核酸檢測結果均為陰性。5月26日下午，該員工進行第三個月健康隨訪複查，被醫院查出復陽。

報導指出，相關部門已對當事人進行隔離觀察，同時對其密切接觸者進行集中隔離和核酸檢測，並對其他相關人員進行擴大篩查和核酸檢測。截至目前，所有密切接觸者及擴大篩查人員核酸檢測結果均為陰性。

專家表示，目前沒有證據表明復陽者具有傳染性，但建議民眾做好科學防護，不麻痺不放鬆。

另據央視新聞報導，「中昌融盛」貨船又一人確診新冠肺炎。該病例為33歲的韓姓男子，河南省南陽人，該貨船船員。

報導指出，韓男今年3月12日登船工作，5月10日自印度出發，5月17日經新加坡，5月27日停靠嵐山港。5月28日，山東日照海關對入境船舶「中昌融盛」貨船22名中國籍船員採樣檢測，當日結果顯示，韓男核酸檢測陽性。

經流行病學調查，韓男與5月29日2例境外輸入確診病例為同一貨船船員，共同密切接觸者均已落實集中隔離觀察措施。

截至目前，確診病例已收入定點醫院隔離病房。其餘19名船員血清抗體檢測、核酸檢測均為陰性。其他密切接觸者（本市）75人核酸檢測均為陰性。

新冠肺炎 公眾號 北京

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