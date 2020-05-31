又傳復陽…合肥24歲女出院3月被驗出

有兄弟姊妹的人小時候或多或少覺得家人偏心，這時父母的處理方法對子女的心理有重大影響。大陸一名10歲女童疑似覺得父母偏心姐姐，心灰意冷爬出8樓窗邊，企圖跳樓輕生。媽媽見狀嚇到當場淚崩，激動跪在地上哭喊「我會改的，媽媽現在已經改了很多」。

2020-05-29 20:51