甘肅又現非洲豬瘟 年內中國已通報14起

中國農業農村部官網29日發布，甘肅省蘭州市永登縣發生非洲豬瘟疫情，近萬豬隻的養殖場中有92隻死亡。上一次官方通報非洲豬瘟疫情是在4月21日，距今已超過一個月，顯示疫情仍未止息。

根據通報，蘭州市永登縣一養殖場近日發生非洲豬瘟疫情，疫情發生時，這處養殖場共存欄生豬9927頭，發病280頭，死亡92頭。

中國農業農村部表示，當地已按照農業農村部新版應急方案啟動應急回應，科學劃分疫點、疫區和受威脅區，對疫點內生豬實行「精準撲殺、定點清除」，撲殺生豬和全部病死豬進行無害化處理。

今年以來，中國農業農村部已經通報中國各地共14起非洲豬瘟疫情，4月就發現了6起；甘肅永登縣的疫情，則是5月以來的第一起。

5月21日，中國農業農村部發布了非洲豬瘟防控強化措施指引，表示雖然防控工作當前取得了積極成效，但病毒已在國內定殖並形成較大汙染面，疫情發生風險依然較高。