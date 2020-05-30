內蒙古大興安嶺林區發生森林火災 官方投入500人救援
今日下午3點，大陸內蒙古大興安嶺林管局庫都爾林業局畢力格林場發生森林火災，現今大陸官方投入500人展開救援。
據陸媒央視新聞報導，今日下午3點，位於內蒙古大興安嶺林管局庫都爾林業局畢力格林場發生森林火災。下午3點15分，內蒙古自治區森林消防總隊前指和大興安嶺支隊340餘人趕赴火場。
報導稱，前方救火隊員反映，火場西北和西南的明火已基本得到控制，其餘火線正在撲救，地形為山林地，植被為興安落葉松，火場風向為西北風，風力3-4級。
目前內蒙古大興安嶺林管局庫都爾林業局已投入500人展開撲救。按照內蒙古自治區森林消防總隊命令，呼倫貝爾市森林消防支隊近300人進入一級戰備狀態，隨時準備增援。目前人員還在開進中，火場面積、起火原因不詳。
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