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命案逃犯通緝照嚇壞網友 內蒙古警方：真人確實長這樣
內蒙古烏蘭察布市公安局28日發布了25名命案在逃疑犯懸賞通緝公告，其中兩名嫌疑人李大寬和閆二召的照片引發熱議。通緝令上兩人的照片可以說十分驚悚，有中國網友稱受到驚嚇，並懷疑是畫像而非真實照片。烏蘭察布公安局的警官就此回應稱，這是兩名通緝嫌疑人多年前照片，本人就長成這樣。
烏蘭察布市公安局命案積案攻堅組的通告稱，為推進「雲劍2020」專項行動深入開展，內蒙古烏蘭察布市公安局決定再次對25名命案在逃疑犯實行公開懸賞通緝，希望群眾積極提供線索，並指會對提供有效線索的單位或個人，公安機關將給予5至10萬元人民幣（新台幣約20萬至至41萬元）獎勵。
網友焦點落在第9名疑犯李大寬和第10名疑犯閆二召身上，因為他們的通緝照實在太詭異。與其他通緝犯的照片相比，二人臉上五官呈現扭曲或拉伸的狀態，頭部形狀非常方正，有網友懷疑是畫像而非真實照片，紛紛表示「恐怖片啊」、「標準國字臉」、「很好辨認」、「長得好像兵馬俑」、「審美觀念不同，個人覺得這兩個人長得比較抽象」。
事件引起熱議後，陸媒採訪到負責案件的烏蘭察布公安局龐警官，他表示上述兩名通緝犯均是多年前犯下殺人案，目前正在抓捕中，「本人就長成這樣，那是那幾年的照片，（他們犯了）殺人案是九幾年的。」他後來又補充說，照片可能是從戶口地查案時，從家庭照片翻攝過來再放大，因此會變形。
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文章授權轉載自《香港01》
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