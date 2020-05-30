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2020新一線城市 成都蟬聯榜首

世界日報 / 中國新聞組／北京30日電
成都再次蟬聯新一線城市榜首，圖為成都新建成的五岔子大橋吸引市民打卡。圖／中新社
成都再次蟬聯新一線城市榜首，圖為成都新建成的五岔子大橋吸引市民打卡。圖／中新社

一線城市研究所29日公布「2020城市商業魅力排行榜」，北上廣深四大一線城市依舊座次穩定，成都再次蟬聯新一線城市榜首，15個進入「新一線」的城市依次是：成都、重慶、杭州、武漢、西安、天津、蘇州、南京、鄭州、長沙、東莞、瀋陽、青島、合肥、佛山。

紅星新聞報導，和去年相比，合肥和佛山取代了昆明、寧波，第一次進入新一線城市名單。成都在商業資源集聚度、城市人活躍度和生活方式多樣性三個一級維度上排名新一線城市第一，未來可塑性和城市樞紐性處於新一線第二名。

值得關注的是，成都的生活方式多樣性今年超過了一線城市廣州，其中餐飲多樣性指數、運動場館豐富度、夜間活躍度均位於全國前列。

據報導，在人口規模較大的中西部大城市，包括成都在內的多個城市商圈平均每天總共能吸引超過100萬人前往。

新一年的榜單中，一線城市之外，成都、杭州、重慶、蘇州及武漢城市人活躍度最高，呈現出鮮活蓬勃的城市面貌。成都和杭州已連續多年在這一項指數的新一線首位爭奪中你追我趕——成都的夜間活躍度特色鮮明，杭州則消費活躍度極高。

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