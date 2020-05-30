中國畜禽資源目錄列「可食用」家畜家禽 狗未入列

中國農業農村部29日公布「國家畜禽遺傳資源目錄」，首次明確「可食用」家畜家禽種類範圍。其中引起社會關注的狗，被排除在目錄之外。農業農村部負責人表示，大多數意見贊成狗不列入目錄，且狗在國際上普遍不按畜禽管理，但各地可自行針對狗做進一步規範管理。

新型冠狀病毒疫情引發民眾及全球對非法食用野生動物的疑慮，全國人民代表大會常務委員會提出「關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全」的決定後，農業農村部加快推進目錄制定工作，經徵求專家及社會意見後公布。

中國新聞網報導，「國家畜禽遺傳資源目錄」共列入33種畜禽，其中，傳統畜禽有17種，分別為豬、普通牛、瘤牛、水牛、犛牛、大額牛、綿羊、山羊、馬、驢、駱駝、兔、雞、鴨、鵝、鴿、鵪鶉；特種畜禽16種，分別為梅花鹿、馬鹿、馴鹿、羊駝、火雞、珍珠雞、雉雞、鷓鴣、番鴨、綠頭鴨、鴕鳥、鴯、水貂（非食用）、銀狐（非食用）、北極狐（非食用）、貉（非食用）。

農業農村部負責人表示，這份目錄中所列畜禽遺傳資源，是城鄉居民重要農畜產品供給的主要來源，都是經過人類長期馴化和選育而成的家養動物，具有一定群體規模、主要用於農業生產的品種，種群可在人工飼養條件下繁衍，為人類提供肉、蛋、奶、毛皮、纖維等產品，或滿足役用、運動等需要。目錄屬於畜禽養殖的正面清單，列入目錄的適用於「畜牧法」管理。

在這份目錄向社會公開徵求意見期間，狗是否列入引起社會熱議。農業農村部負責人說明狗未被列入的原因表示，現在狗的用途更加多樣化，體現為寵物陪伴、搜救警用、陪護導盲等功能，與人類的關係更加密切。聯合國糧農組織統計的家畜家禽中沒有狗，國際上普遍不按畜禽管理。人們的文明理念和飲食習慣不斷變化，一些關於狗的習俗也會發生改變。

至於有網友建議將蛙類列入目錄。這位負責人表示，蛙類是兩棲動物，不屬於家畜家禽，不能列入目錄。農業農村部與國家林草局另聯合印發「關於進一步規範蛙類保護管理的通知」，明確黑斑蛙、棘胸蛙、棘腹蛙、中國林蛙（東北林蛙）、黑龍江林蛙由農業農村（漁業）部門按照水生動物管理。

新華網報導，有民眾提出「狗不在列，那家裡還能養嗎？」的疑問。對此，農業農村部負責人表示，狗雖沒有列入目錄但也不屬於野生動物，並不意味著不能養。對於狗的管理，有關部門和地方已出台限養、登記、強制免疫等制度規定。今後各地可結合本地實際，在聽取各方意見基礎上，進一步完善相關制度。

不過，狗未被入目錄，網友們卻在網路上吵翻了。有網友表示，「支持！狗狗是人類的靈魂伴侶！堅決抵制食用！」、「這才是文明大國的風範」、「狗具有人類同理心，能夠感知人類的情感，養狗狗可以調節心情，應該禁食」、「期盼各地根據目錄落實不食用狗肉的規範及執法」。

但也有網友認為，「要禁的應該是毒殺、捕殺寵物狗，補貼飼養肉食狗，而不是一刀切。」「狗是伴侶不能吃，那雞豬馬牛羊等也陪伴了人類幾千年，就不忠誠應該被吃嗎？」、「不分肉用狗、寵物狗和工作犬，這算不算懶政？」，有愛吃狗肉的網友「震驚」之餘心碎一地哀號「本草綱目記載狗肉能滋補陽氣，以後冬天如何補身？」、「上有政策，下有對策，社會未建立禁食狗肉共識就立法，愛吃的還是會去黑市吃。」

而針對農業農村部表示將授權各地進一步對狗制定管理規範，也有不少網友覺得「簡單地說就是把狗能不能按食用動物養的決定和管理權限推給地方了？」、「所以這事國家站任何一方，都不合適，不如交給各地自行決定、自行管理？」有網友則氣憤地說，目錄未明確實施時間，「這是代表還有時間能吃狗肉，變相鼓勵大家立馬趕快去試一試？」。