沒牙齒、笑容甜！80歲陝西奶奶當網紅直播賣紅杏

「又大又香又甜的太平紅杏，大家快來看呀……」。「40後」主播heng奶奶崔淑俠近來每天向網友們直播介紹太平紅杏。她沒有牙齒的笑容，比許多網美主播更能打動人，一周來已賣出40多箱杏，讓網友們直呼「誰說主播非得年輕漂亮」。

西部網報導，在西省西咸新區空港新城太平鎮電商物流服務中心，崔淑俠正透過手機鏡頭，向網友們直播介紹果實飽滿、香氣四溢的太平紅杏。「別看我80歲了，軟一點的杏，我一次能吃七八個，大家要買就趕緊下單子……」。崔奶奶逗趣的直播，立馬帶進許多訂單，每直播一天，她就增加四五十個粉絲。

崔奶奶原本在咸陽市頤養天年，紅杏豐收時節，會在老家太平堡村給孫子王亞樓的紅杏銷售生意看看門、套套包裝袋，幫幫小忙，後來看到孩子們透過網路銷售紅杏，自小就喜歡做生意的崔奶奶心想「這跟我年輕時擺攤吆喝沒啥兩樣」，就自告奮勇地說，她也想試試直播帶貨。

今年5月起，崔奶奶上了直播台，風趣的語言加上崔奶奶一口吃一個紅杏，沒想到效果還不錯，她也因此被網友和家人們叫做「heng」奶奶（「杏」的陝西方言讀heng）。

王亞樓說，不同年齡階段的人對於紅杏的認知是不同的，奶奶因為長期生活在農村，對杏子的了解比較透徹，講解方式和年輕人完全不同，一周來，奶奶透過直播已經賣出去40多箱紅杏，也帶動了不少線下銷售。

「我們直播說的就是杏子肉厚、各種吃法等等，而帶有陝普口音的奶奶就說杏子甜中帶酸，更開玩笑說她是因為杏子好吃才嫁過來的，更接地氣。」王亞樓說，「奶奶可愛的表情，幽默的語言，特別是沒有牙齒的笑容，才最真實，最質樸，最能打動人。」

劉女士家住太平堡村附近，她買了10箱紅杏。她說，自己就是看了heng奶奶的直播過來買的。「距離近而且杏子挺甜的，奶奶直播也很有特色，最近我們陸陸續續都買了幾十箱了。」

2015年因家鄉紅杏滯銷，王亞樓不甘於父母一年來的辛勤勞作的農產品賤賣，決定回鄉創業。8月中旬，他在空港新城註冊成立陝西自然出色生態農業有限公司。今年5月份起嘗試直播賣貨這種新形式來促進銷售，沒想到自家的heng奶奶卻意外火了。