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安全繩繫小孩搭電梯 5歲女童來不及踏出遭「拽起懸空」

聯合新聞網 / 綜合報導
中國2歲女童手腕被繫著安全繩，她因未即時踏出電梯門整隻手被拽起懸空。圖擷自梨視頻
中國2歲女童手腕被繫著安全繩，她因未即時踏出電梯門整隻手被拽起懸空。圖擷自梨視頻

家長在帶小孩時一定要用手牽好或抱著，千萬不要用繩子繫著小孩的手，以免來不及反應造成小孩手部或身體受傷。中國一位女子帶著三位孩童搭電梯，她用繩索繫著2歲女童的手腕，未料該女童未及時踏出電梯門，電梯門關閉後，女童綁著繩子的手腕瞬間被拽起，整個人單手懸空，畫面令人震驚。

根據「每日郵報」、「梨視頻」報導，事發位於中國湖北省，這位女子28日帶著三位孩童乘坐電梯，其中2歲和5歲的孩童手腕都繫著安全繩，未料該女子與其他兩位孩童踏出電梯時，2歲女童仍然在電梯內，電梯門關閉後女童繫著安全繩的手瞬間被拽起，她整個人懸空在電梯內，所幸事後電梯自動啟動暫停裝置，女童才又回到地面，而她落地後也緊急跑去按樓層按鈕，最後她也順利被人從電梯中救出。

據悉這種繫在兒童背部、手臂或手腕上的安全繩在當地十分受歡迎，因為家長希望透過安全繩來防止兒子或女兒失蹤或被綁架，不過許多網友看了影片後，紛紛表示「溜娃繩這種東西哪個人發明的，網上還一堆賣的，強烈反對把孩子像牽狗一樣繫個繩子，還容易繞頸」、「以前沒有遛娃神器，負責任的家長帶孩子出門也很安全」、「就不能抱著天啊 ，小孩子哪能自己搭啊」、「什麼遛娃神器 ，家長偷懶的工具而已」、「小孩手都出血了，看著心疼」。

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