獎勵員工iPhone被轟「不愛國」 上海餐廳老闆道歉：已換華為

中國上海一間餐廳的老闆有感復工後4月份的業績不降反升，特別向表現優秀的員工每人獎勵一隻iPhone手機。未料惹來大批網友口誅筆伐，炮轟老闆送iPhone不送華為是「不愛國」的表現。老闆最終低頭道歉，並表明已將iPhone換成華為。

當時老闆在抖音上發布短片，稱「疫情後4月營業不降反升、以超額完成任務、對於優秀領頭人、一人獎勵一部手機、以示鼓勵、感謝全體人員辛苦付出」。從網上流傳的截圖可見，不少員工有領取手機，並且都是價值不菲的iPhone 11系列。

不過，隨即有大批網友留言炮轟，指責老闆「不愛國」，甚至揚言要抵制，「本來想去嘗嘗的，一看到發蘋果手機，立馬不想去了，叫親戚朋友都不要去了，讓它倒閉」、「此店不倒閉，天理不容」、「就憑你送蘋果，看你下月業績反彈，直到倒閉」。

群情洶湧下老闆無奈就範，表示「手機已換華為」，同時又向網友真誠道歉，並解釋送iPhone只是「就是看員工的老手機是蘋果，想他們用著也方便，就買蘋果了」。老闆稱認知到錯誤，事後已經將iPhone換成華為以支持國家。

值得一提是，大多數網友都不贊同老闆被如此批鬥，留言批評是道德綁架，「其實就是極端主意，愛國應該不是一部手機決定的」、「一群司馬東西，洗腦洗成這樣，噁心」、「沸騰就對了，反正學歷低，只要政治正確，幹啥都OK」、「太不理智了，華為怎麼就能攤上這種豬隊友呢」。

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文章授權轉載自《香港01》