女童不滿家人偏心！坐8樓窗邊企圖輕生 媽跪地哭勸：我會改的

有兄弟姊妹的人小時候或多或少覺得家人偏心，這時父母的處理方法對子女的心理有重大影響。大陸一名10歲女童疑似覺得父母偏心姐姐，心灰意冷爬出8樓窗邊，企圖跳樓輕生。媽媽見狀嚇到當場淚崩，激動跪在地上哭喊「我會改的，媽媽現在已經改了很多」。

事情發生於上周六（23日），江西景德鎮一名10歲女童與姐姐因瑣事爭執，之後覺得父母偏心姐姐，沒多久無預警爬出8樓窗邊的狹窄位置，雙腳懸空要企圖跳樓，媽媽見狀嚇得大哭，無助地跪在地上，聲嘶力竭哭求女兒回到安全位置。

媽媽向女兒喊話「我會改的，現在媽媽已經改了很多，你也知道媽媽平時聲音就是大一點，你也知道媽媽的脾氣，家裡有好東西我不是寵着你的，我天天晚上睡客廳從來不敢睡房間，我都說了姊姊有的你都會有」，面對媽媽的哀求，女童仍然無動於衷，幸好消防員趁其沒有注意時，將她一手抱回屋內成功救援。

事件引起大陸網友討論，有人心疼女童認為她應該感到非常絕望才會選擇尋短，「心疼這個10歲女孩，這是有多麼絕望」、「家庭教育可能也有問題，是不是平日家裡人慣着姐姐呢？」、「2020年了還有人覺得父母教育沒問題，責任都在孩子」。

不過也有網友認為女童媽媽即時跪下，反應家人平時百般遷就，質疑女童以生命威脅父母，「以後怎麼辦，不順心了就跳樓嗎？」、「小孩的家庭教育出了問題，什麼事情都可以以死相逼」、「我只心疼這個母親，不知道以後會被跳樓威脅多少次」。

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文章授權轉載自《香港01》