快訊

思想是自由的：一面柏林圍牆說出的謊言與希望

港版國安法的效應：美中台關係、金融地景大洗牌？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女童不滿家人偏心！坐8樓窗邊企圖輕生 媽跪地哭勸：我會改的

香港01 / 安祖娜
女童不滿媽媽偏心無預警爬出8樓窗邊，企圖跳樓輕生。圖擷自搜狐新聞
女童不滿媽媽偏心無預警爬出8樓窗邊，企圖跳樓輕生。圖擷自搜狐新聞

有兄弟姊妹的人小時候或多或少覺得家人偏心，這時父母的處理方法對子女的心理有重大影響。大陸一名10歲女童疑似覺得父母偏心姐姐，心灰意冷爬出8樓窗邊，企圖跳樓輕生。媽媽見狀嚇到當場淚崩，激動跪在地上哭喊「我會改的，媽媽現在已經改了很多」。

事情發生於上周六（23日），江西景德鎮一名10歲女童與姐姐因瑣事爭執，之後覺得父母偏心姐姐，沒多久無預警爬出8樓窗邊的狹窄位置，雙腳懸空要企圖跳樓，媽媽見狀嚇得大哭，無助地跪在地上，聲嘶力竭哭求女兒回到安全位置。

媽媽向女兒喊話「我會改的，現在媽媽已經改了很多，你也知道媽媽平時聲音就是大一點，你也知道媽媽的脾氣，家裡有好東西我不是寵着你的，我天天晚上睡客廳從來不敢睡房間，我都說了姊姊有的你都會有」，面對媽媽的哀求，女童仍然無動於衷，幸好消防員趁其沒有注意時，將她一手抱回屋內成功救援。

事件引起大陸網友討論，有人心疼女童認為她應該感到非常絕望才會選擇尋短，「心疼這個10歲女孩，這是有多麼絕望」、「家庭教育可能也有問題，是不是平日家裡人慣着姐姐呢？」、「2020年了還有人覺得父母教育沒問題，責任都在孩子」。

不過也有網友認為女童媽媽即時跪下，反應家人平時百般遷就，質疑女童以生命威脅父母，「以後怎麼辦，不順心了就跳樓嗎？」、「小孩的家庭教育出了問題，什麼事情都可以以死相逼」、「我只心疼這個母親，不知道以後會被跳樓威脅多少次」。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

延伸閱讀：

好心媽走出馬路救兩鄰居小孩 回頭驚見2歲親生囡遭捲車底輾斃

兩孩之父尾隨回家6歲女拉入暗巷性侵 網民怒斥要碎屍萬段

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

MLB／不隨傳奇父母闖網壇 小阿格西想在大聯盟敲滿貫

木村花輕生 富士電視台停止製播「雙層公寓」節目

板橋分屍案凶嫌父母遭求償 高院判免賠

不堪霸凌疑輕生 傳警搜出木村花遺書「謝謝妳生下我」

相關新聞

提醒戰爭不遠？央視推出十集823砲戰紀錄片

大陸中央電視台預告，「為了回顧歷史，啟迪今天」，央視中文國際頻道《國家記憶》欄目，5月29日起將推出十集大型文獻紀錄片《...

女童不滿家人偏心！坐8樓窗邊企圖輕生 媽跪地哭勸：我會改的

有兄弟姊妹的人小時候或多或少覺得家人偏心，這時父母的處理方法對子女的心理有重大影響。大陸一名10歲女童疑似覺得父母偏心姐姐，心灰意冷爬出8樓窗邊，企圖跳樓輕生。媽媽見狀嚇到當場淚崩，激動跪在地上哭喊「我會改的，媽媽現在已經改了很多」。

什麼都能騙！ 中國詐騙代寫論文賺超過600萬

詐騙花樣層出不窮，現在有人把腦筋動到「論文」上了，聲稱只要花點錢就能在正規期刊上發表文章，而且連國家級刊物都能上，甚至可以根據職業需求提供「客製」代寫服務。犯案團伙2年作案1000餘起，得手金額超過600萬元。警方跨省抓獲12名嫌犯。

日媒：華為抗圍堵 備妥2年存糧

中國電信設備大廠華為力抗美國圍堵封殺，已確保美國半導體製造大廠的尖端產品庫存量長達2年份。

與同學合著論文 奶茶妹登劍橋官網

近日，劍橋大學官網公開了章澤天與四位同學聯合發表的文章，據文章所述，他們正與世界自然基金會（WWF）合作推動保護野生動物的慈善項目。文章配圖章澤天出鏡，長髮飄飄的的她與四位同學在劍橋校園合影，笑容燦爛。

瘟疫巨輪碾壓中國電影！萬達爆炸開始的「後大片時代」

一場武漢肺炎，可能將徹底改變中國電影的大片時代。按中國媒體對照往年票房紀錄的推估，損失約300億人民幣的票房，700億的票房已成不可能的任務；更為重要的是，後武漢肺炎時代中美更趨對峙的國際政治、中國內部在經濟下滑國進民退的走向當中，中國電影的運作邏輯可能出現根本的變化...

福建 打造特色涉台檢察工作品牌

近年來，福建省檢察機關在依法保障台商台企合法權益、增進兩岸民生福祉和提升司法交流互助質效上，打造出獨具特色的涉台檢察工作...

線上教鋼琴 台青從福州走向世界

一部電腦連線，攝像頭、防噪麥克風、鋼琴，台灣青年、福州五方集教育諮詢有限公司創辦人南靜恩以線上鋼琴培訓課程教學。來自大陸...

成渝雙城麻辣共舞 創合作共贏

在城市圈日益成為中國經濟增長重要動力源的情況下，以經濟圈的形式「麻辣共舞」，促進產業、人口及各類生產要素合理流動和高效集...

黃浦江第13座 上海越江大橋完工

歷時7個多月施工，上海昆陽路越江大橋完工，標誌著黃浦江上第13座大橋實現全橋貫通。　　

「簡統化」接觸網懸掛系統 將裝高鐵

中鐵電氣化局高鐵電氣公司研製生產的4800套「簡統化」接觸網懸掛系統28日從陝西寶雞發往江蘇鹽通高鐵建設一線，將正式在高...

青島15歲女疑勒死單親媽 行李箱裝屍

山東一名45歲的女律師日前被發現陳屍在行李箱中，女律師15歲的女兒涉有重嫌，已被警方控制。有報導稱，女兒疑因不滿母親對她過於嚴格，藉口替母親按摩，拿繩子勒斃母親再裝進行李箱。女律師生前寫詩稱女兒是「心中藍色的憂傷」，如今看來令網友唏噓。

熱門新聞

針對港版國安法 川普預告今天宣布美國對北京的行動

川普明宣布最新對中政策 白宮顧問：香港待遇恐比照陸

陸警告若英國給香港人永久居留權 陸將反制

港版國安法通過 蘇貞昌：國民黨配合中國的一國兩制是「謊話一篇」

反制港版國安法…美若制裁 香港經濟恐遭4大重擊

提醒戰爭不遠？央視推出十集823砲戰紀錄片

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。