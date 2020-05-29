什麼都能騙！ 中國詐騙代寫論文賺超過600萬

詐騙花樣層出不窮，現在有人把腦筋動到「論文」上了，聲稱只要花點錢就能在正規期刊上發表文章，而且連國家級刊物都能上，甚至可以根據職業需求提供「客製」代寫服務。犯案團伙2年作案1000餘起，得手金額超過600萬元。警方跨省抓獲12名嫌犯。

江蘇警方公布，泰州姜堰警方接獲王女士報案，指在網上找人「代發論文」，雙方商定細節後，王女士交付對方3000元訂金，約定文章寫好經王女士確認後再行刊發。

隨後不久，王女士果真收到對方的文章，而且發現內容與自己提供的課題真的相關，但苦無研究成果，按照正常情況應該很難刊發。可此時對方卻再次向王女士保證，只要給發稿費就能上國家級期刊，經受不住誘惑，王女士又付了對方5500元。可是對方收到錢後，卻不再聯絡，而本來說好論文刊發也一併人間蒸發。這時王女士才意識到自己被騙了。

江蘇警方深入追查後，發現以黃姓男子為首的團伙作案，掌握了受害人「代寫文章」曝光不光彩的心理，即使被騙也多不願報警，嫌犯雖多是初高中文化，卻把眾多高級知識分子耍得團團轉，2年內瘋狂作案1000餘起。警方反詐中心透過對作案微信號的研判，鎖定犯罪嫌疑人，一舉逮捕分別窩藏在雲南昆明和廣東湛江的一眾嫌犯。