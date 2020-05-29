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日媒：華為抗圍堵 備妥2年存糧

世界日報 / 中國新聞組／北京29日電

中國電信設備大廠華為力抗美國圍堵封殺，已確保美國半導體製造大廠的尖端產品庫存量長達2年份。

中央社引述日本經濟新聞報導，華為在主力產品的通訊機器上所使用的半導體，已優先確保由美國晶片設計大廠賽靈思（Xilinx）及英特爾公司（Intel Corp.）所製造的晶片。不過，美國對華為祭出的限制未來可能將擴及其他零組件，華為能減少影響到什麼程度仍是未知數。

華為增加庫存的是被稱為現場可程式邏輯閘陣列（FPGA）晶片的大型積體電路（LSI），是用在通訊基地台等方面的重要半導體，賽靈思生產的FPGA也使用在美軍最新銳戰機F-35等產品。

相關人士說，華為旗下的海思半導體仍無法設計出跟賽靈思相同效能的半導體。

華為也正急於確保英特爾及超微（AMD）所生產的伺服器用中央處理器（CPU）庫存量，因為這兩家美商掌握全球98%的CPU市占率，很難找到替代產品。

美國政府15日公布出口新規定，防止廠商向華為出售採用美國製造設備或依美國軟體與技術設計的晶片，廠商如向華為供貨，須先取得美方許可證。在華為晶片生產仍倚重美製設備與軟體設計的情況下，美國商務部此舉形同下了一道緊箍咒。

半導體 日本經濟

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