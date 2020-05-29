聽新聞
test
0:00 / 0:00
與同學合著論文 奶茶妹登劍橋官網
來源：YouTube
近日，劍橋大學官網公開了章澤天與四位同學聯合發表的文章，據文章所述，他們正與世界自然基金會（WWF）合作推動保護野生動物的慈善項目。文章配圖章澤天出鏡，長髮飄飄的的她與四位同學在劍橋校園合影，笑容燦爛。
綜合媒體報導，有網友此前曬出章澤天的劍橋大學學生信息，稱她學生證有效期截止日期是2022年，即將就讀3年，就讀的學院是劍橋大學的賈吉商學院（Judge Business School ）。
而據悉劉強東的公司與WWF世界自然基金會是戰略合作夥伴，而章澤天是公司的公益基金會榮譽理事長，主要負責慈善事物，而這次發表的文章同樣是關於慈善的。
此外，章澤天已經不是第一次登上劍橋官網，早在4月份是，劍橋官網就感謝劉強東夫婦為他們捐助的醫療物資，當時還曬出一張章澤天照片。照片中的她穿著正裝，與商務人士談笑風生，臉上洋溢著自信與知性。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言