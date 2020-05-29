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與同學合著論文 奶茶妹登劍橋官網

世界日報 / 中國新聞組╱北京29日電
劍橋大學官網公開了章澤天與四位同學聯合發表的文章。(取材自劍橋大學官網)
劍橋大學官網公開了章澤天與四位同學聯合發表的文章。(取材自劍橋大學官網)

來源：YouTube

近日，劍橋大學官網公開了章澤天與四位同學聯合發表的文章，據文章所述，他們正與世界自然基金會（WWF）合作推動保護野生動物的慈善項目。文章配圖章澤天出鏡，長髮飄飄的的她與四位同學在劍橋校園合影，笑容燦爛。

綜合媒體報導，有網友此前曬出章澤天的劍橋大學學生信息，稱她學生證有效期截止日期是2022年，即將就讀3年，就讀的學院是劍橋大學的賈吉商學院（Judge Business School ）。

而據悉劉強東的公司與WWF世界自然基金會是戰略合作夥伴，而章澤天是公司的公益基金會榮譽理事長，主要負責慈善事物，而這次發表的文章同樣是關於慈善的。

此外，章澤天已經不是第一次登上劍橋官網，早在4月份是，劍橋官網就感謝劉強東夫婦為他們捐助的醫療物資，當時還曬出一張章澤天照片。照片中的她穿著正裝，與商務人士談笑風生，臉上洋溢著自信與知性。

劍橋大學官網公開了章澤天與四位同學聯合發表的文章。(取材自劍橋大學官網)
劍橋大學官網公開了章澤天與四位同學聯合發表的文章。(取材自劍橋大學官網)

劍橋 劉強東

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