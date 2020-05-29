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「簡統化」接觸網懸掛系統 將裝高鐵

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中鐵電氣化局高鐵電氣公司研製生產的4800套「簡統化」接觸網懸掛系統28日從陝西寶雞發往江蘇鹽通高鐵建設一線，將正式在高鐵全線安裝應用，標誌著中國標準高鐵裝備在自主創新領域邁出關鍵一步。　　中新社報導，中鐵電氣化局稱，一直以來，國內高鐵接觸網懸掛系統普遍使用多國、多制式腕臂結構，其構成零部件多、連接結構複雜，在生產鑄造和安裝施工中，會造成定位空間安全裕度小、配合緊固不牢的問題。

高鐵電氣公司研製的「簡統化」接觸網懸掛系統，以「簡單、統一、標準」為設計原則，將整體結構進行重組，統一了技術參數、簡化了裝備結構、減少了零部件種類，提高了關鍵零部件服役周期。

與原裝置相比，「簡統化」接觸網懸掛系統在腕臂零部件數量上減少39%、螺紋副減少57%、緊固力矩種類減少50%等，然而產品製造的穩定性、零部件的集成度卻全面提高，滿足高鐵供電系統運行要求的同時，還將大大提升施工和運營維護的工作效率，為統一標準裝備、智能識別零部件故障提供了基礎。

高鐵電氣公司總工程師林建表示，鹽通高鐵是中國國內首條全線採用簡統化產品的線路，目前所用產品已通過中國國家鐵路集團有限公司技術評審，並在京瀋高鐵試驗段、京張高鐵崇禮支線等線路試用。　　鹽通高鐵連接江蘇省鹽城市與南通市，設計時速350公里，預計2020年底建成通車。

建成後將推動江蘇沿海地區加快融入長三角區域，貫通南京與周邊大中城市的放射狀「1.5小時交通圈」，對促進蘇中、蘇北振興具有十分重要的意義。

高鐵

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