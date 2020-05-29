黃浦江第13座 上海越江大橋完工

歷時7個多月施工，上海昆陽路越江大橋完工，標誌著黃浦江上第13座大橋實現全橋貫通。

中新社報導，昆陽路越江大橋又稱閔浦三橋，工程全長約3.49公里，上層供機動車輛通行，建設規模雙向6車道，設計時速60公里；下層供行人和非機動車通行，行人和非機動車可通過兩岸垂直電梯到達主橋的下層橋面，從而實現過江。建成後，附近居民往來閔行、奉賢，將由原來的約40分鐘縮短至約5分鐘。

昆陽路越江大橋是上海黃浦江上第13座越江大橋，此前還有12座越江「元老」：南浦大橋、楊浦大橋、盧浦大橋、徐浦大橋、奉浦大橋、閔浦大橋、閔浦二橋、松浦大橋、松浦二橋、松浦三橋、金山鐵路特大橋、辰塔公路橫潦涇大橋，這些跨黃浦江大橋留下了諸多世界紀錄。

作為其中最年輕的一員，昆陽路越江大橋也創造和刷新著新紀錄。昆陽路越江大橋還是一座能提供行人通行的大橋。考慮到主橋橋面較高，為減小行人和非機動車上橋高度，主橋的整體式箱型主梁採用了獨特的錯層佈置設計。行人和非機動車可通過兩岸垂直電梯到達主橋的下層橋面實現過江。