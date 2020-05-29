線上教鋼琴 台青從福州走向世界

一部電腦連線，攝像頭、防噪麥克風、鋼琴，台灣青年、福州五方集教育諮詢有限公司創辦人南靜恩以線上鋼琴培訓課程教學。來自大陸南昌、東莞及美國矽谷、澳大利亞雪梨等地的學生都可以在線學習鋼琴技法。

中新社報導，由於新冠肺炎疫情影響，2月初，南靜恩的創業合夥人俞婉萱決定將線下音樂課堂搬到線上。然而，透過網絡進行教學，需要克服的問題有很多，如聲音失真、網絡延遲等。為了解決這些問題，她們找了不同的軟件進行測試。

5月回到福州後，她們馬上辦理了5G業務。「之前聽說5G業務可以辦理了，就一直翹首以盼」。南靜恩表示，現在，她們機構的所有網絡都改為5G了，大大降低了線上教學的網絡延遲問題。

實際上，2019年南靜恩和俞婉萱就把音樂教學拓展至線上，創建了少兒英國皇家音樂學院考級在線網校。南靜恩說，一年前，他們剛開始做音樂互聯網教育並不被看好，因為音樂的教學需要更多的互動，音樂互聯網教育打破了傳統面授的形式，剛開始做的時候並不被同行認可。

此次突來的疫情導致校外培訓機構無法開設線下課程，他們的業務卻不減反增，2月3日至今，她們已雲端開課3000多堂。

為何選擇在福州創業？南靜恩表示，2012年在一位台灣老師的介紹下，她與俞婉萱從高雄出發到福州就業。3年前，南靜恩和俞婉萱決定自己創業，成立「五方集」教育機構。 一路摸爬滾打，一路探索，企業發展愈來愈好。2019年，俞婉萱獲福建省101台灣青年創業扶持計畫「創業之星」稱號，南靜恩也被評為「兩岸青年創業融合導師」，機構在業內聲名鵲起。南靜恩表示，她們以福州為出發點，以世界為舞台，更有底氣去發「聲」，去做她們自己想要做的事情。