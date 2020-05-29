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福建 打造特色涉台檢察工作品牌

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

近年來，福建省檢察機關在依法保障台商台企合法權益、增進兩岸民生福祉和提升司法交流互助質效上，打造出獨具特色的涉台檢察工作品牌。

中新社報導，日前，最高人民檢察院檢察長張軍向第十三屆全國人大三次會議作檢察院工作報告，福建省檢察機關涉台檢察聯絡室和涉台檢察聯絡員工作被寫入報告中。

全國人大代表、福建省檢察院檢察長霍敏表示，福建是台胞聚居地和台商投資聚集地，目前在閩台企超過1萬家。順應台胞台企在閩學習、創業、就業、生活、發展的司法需求，福建檢察機關自2011年起，先後在台商投資區、台灣農民創業園、台灣青年創業基地等設立涉台檢察聯絡室或檢察服務聯絡點。　

2012年，廈門、漳州等地檢察機關聘任台胞為聯絡員。2019年11月，福建在全省推廣涉台檢察聯絡室、涉台檢察聯絡員工作。截至今年5月，全省檢察機關已聘請118名台胞擔任聯絡員，設立37個涉台檢察聯絡室。　

廈門市檢察院涉台檢察部門負責人認為，涉台刑事案件公開審查，特別邀請涉台檢察聯絡員參與，增進了台胞對大陸司法的認同感，實現了辦案多贏效果。

據介紹，廈門市涉台一審刑事案件由海滄區檢察院集中管轄。實踐中，一些台灣地區犯罪嫌疑人，因「無家可歸、無業可就、無親可投」（下稱三無人員）而難以適用緩刑。

為避免同案不同判現象發生，該區院聯合有關部門共建涉台社區矯正教育安置基地，發揮涉台檢察聯絡員紐帶作用，協助開展審前社會調查，形成「有家庭的在社區、有職業的在企業、三無人員在固定場所」的涉台社區矯正管理新模式，使符合條件的「三無人員」也能平等地適用緩刑。　　

資深的涉台檢察聯絡員，廈門市台商協會會長吳家瑩說，他一直有個願望，能把福建廈門檢察服務台胞台企的創新舉措推廣到全大陸。最高檢工作報告肯定福建涉台檢察聯絡工作，如果將來能够在全國推廣開來，這對在大陸工作生活的台胞來說，是一大福音。

福建 廈門

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